O jurnalistă din China a publicat imagini noi cu Shuai Peng. Alături de cine apare jucătoarea de tenis 

Jucătoarea chineză de tenis Shuai Peng, a cărei situaţie a generat îngrijorare la nivel internaţional după ce a acuzat un fost vicepreşedinte chinez că a abuzat-o sexual, poate fi văzută într-o scurtă înregistrare video postată duminică pe Twitter de o jurnalistă chineză.

În videoclipul respectiv, care durează doar şapte secunde, Shuai Peng poate fi văzută discutând cu Yao Ming, legendarul baschetbalist chinez care a evoluat în NBA.

Shuai Peng şi Yao Ming pot fi văzuţi, de asemenea, într-o fotografie realizată cu ocazia unui eveniment de promovare a schiului nordic la Shanghai.

Chinese tennis star player Peng Shuai talked with former NBA star Yao Ming in Shanghai this morning pic.twitter.com/8gpYFAt0dE