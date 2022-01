Operat la cot în urmă cu două luni, Tsitsipas e în semifinalele AO: „Mă bucur că i-am dovedit doctorului că nu are dreptate!”

Stefanos Tsitsipas a acces pentru a treia oară în semifinalele Openului Australian, învingându-l cu o neașteptată lejeritate pe Jannik Sinner în sferturile de finală, scor 6-3, 6-4, 6-2. Partida a durat doar 126 de minute.

Tsitsipas așteaptă în penultimul act replica învingătorului dintre Daniil Medvedev și Felix Auger-Aliassime. Parcursul jucătorului din Grecia surprinde o parte a lumii tenisului, întrucât Tsitsipas a suferit, în luna noiembrie, o intervenție chirurgicală la cotul drept.

Tsitsipas had an elbow surgery already.

"Next stop, pre-season in Dubai two weeks from now and then looking forward to Australia."

It looks like it's not too serious. pic.twitter.com/HSrUjqwoeh