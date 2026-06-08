Bojana Popovic, declarații la revenirea în țară după Final Four-ul Champions League: ”Ne-am ridicat după o noapte dificilă”

Antrenoarea echipei CSM București, Bojana Popovic, a declarat, luni, la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă, că este mândră de evoluția jucătoarelor sale în Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta, unde au cucerit medaliile de bronz, precizând că formația sa se află pe drumul cel bun.

”Ne simțim bine. A fost un turneu bun pentru noi. Singurul lucru care nu a fost bun a fost faptul că, în ultimele 10 minute, Gabriela Moreschi s-a accidentat. Suntem puțin triști din cauza asta, pentru că este un moment dificil pentru ea, dar sperăm că totul va fi în regulă. Așteptăm informații suplimentare, însă, în rest, totul a fost bine. Sunt mândră și fericită de modul în care fetele au reacționat după primul meci.

Așa cum am spus și înainte, în primul meci nu ne-am arătat adevărata față. Am fost puțin încordate și am simțit prea mult presiunea. Din această cauză nu am reușit să facem lucrurile pe care le pregătisem atât de mult timp. Până la urmă, Metz a demonstrat că este o echipă foarte bună în acest sezon. Au făcut o treabă excelentă de la începutul sezonului până acum.

În cele din urmă, au câștigat ieri cel mai important meci. În al doilea meci a fost foarte bine, pentru că ne-am ridicat după o noapte dificilă. Fetele au vrut să arate că pot juca un handbal mult mai bun decât în ziua precedentă. Și au făcut-o. Așa cum am spus, sunt mândră și fericită. Cred că suntem pe drumul cel bun”, a declarat Popovic, potrivit Agerpres.

Antrenoarea lui CSM București a ținut să felicite și echipa de tineret, care a reușit să câștige medaliile de argint în Liga Campionilor la acest nivel.

”Este perfect. Puteți vedea că și CSM lucrează foarte bine în ceea ce privește această generație tânără. Este foarte important să ai mereu în club fete care joacă handbal și care au în fața lor echipa de senioare, care le arată cum poți fi profesionist. Au jucat foarte, foarte bine la acest turneu. Au arătat că poți reveni chiar și după un handicap important.

Asta înseamnă că au avut atitudine și caracter pentru a reuși acest lucru. Nu este ușor, știu asta din propria experiență. Sunt foarte fericită și vreau să transmit felicitări întregii echipe și staff-ului tehnic. Au făcut o treabă extraordinară acolo”, a precizat Popovic.

Învinsă în semifinale de Metz, cu 32-27, CSM București s-a clasat pe locul al treilea în Final Four-ul Ligii Campionilor, după ce s-a impus în finala mică în fața altei echipe franceze, Brest, cu 32-26 (15-13).

Trofeul a fost câștigat de Metz, care a devenit prima echipă franceză care câștigă Liga Campionilor la handbal feminin, după ce a învins-o în finală pe Gyor, deținătoarea trofeului, cu 31-29 (18-17).

CSM București s-a clasat pentru a patra oară pe podiumul competiției, după ce a câștigat trofeul în 2016, iar în 2017, 2018 și 2026 a ocupat locul al treilea.