Cazul Shuai Peng a ajuns în atenția lui Joe Biden: „Luăm în considerare boicotarea Jocurilor Olimpice de la Beijing.”

Un membru al congresului din Indiana, Jim Banks i-a trimis o scrisoare oficială președintelui SUA, Joe Biden pentru a-l îndemna să urgenteze presiunile exercitate asupra Chinei, după ce Shuai Peng a fost dată dispărută de 13 zile.

Fostă lideră WTA, Shuai Peng l-a acuzat de viol pe fostul vice-premier al Chinei, Zhang Gaoli, prin intermediul rețelei de socializare Weibo. Postarea a fost ștearsă la 20 de minute după, iar jucătoarea de tenis nu a fost de văzut nicăieri, de atunci.

Zilele trecute, televiziunea de stat din China a publicat un comunicat, atribuindu-l jucătoarei Shuai Peng într-o manieră care, conform directorului WTA, Steve Simon, nu face decât să ridice și mai multe suspiciuni.

Între timp, președintele Americii, Joe Biden a declarat că ia în considerare un boicot al lotului olimpic american la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, programate în 4-20 februarie 2022, întrucât China continuă să întârzie cu un anunț oficial în scandalul ridicat de Shuai Peng.

„Nu vom fi confortabili până în momentul în care vom avea șansa de a vorbi direct cu ea,” a spus președintele Federației Americane de Tenis, într-o intervenție live la CNN.

