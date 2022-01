Reacții isterice și gesturi animalice din partea Daniellei Collins la Australian Open. Cum a speriat publicul

Adversara franțuzoaicei Alize Cornet din sferturile de finală ale Openului Australian, Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA) este o prezență memorabilă pe terenurile de tenis ale circuitului WTA.

Sportiva din SUA este cunoscută drept o fire extrovertită, având perfecționismul ca principal motiv din spatele unor reacții halucinante pe terenul de tenis.

We pledge allegiance to the Democratic Republic of Collins. pic.twitter.com/n3CLPSD9WM