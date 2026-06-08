După trei ani și jumătate, ”câinii” s-au despărțit de Zeljko Kopic, iar în locul său a fost adus portughezul Nuno Campos, care a antrenat în stagiunea recent încheiată în primul eșalon al Ungariei, la Zalaegerszeg.

În timpul petrecut la Dinamo, Zeljko Kopic a bifat 112 apariții în toate competițiile pe banca tehnică a ”câinilor”, unde a înregistrat o medie de 1.52 puncte pe meci, conform statisticilor transfermarkt.com.

Marius Șumudică, uluit de ce se petrece la un club din Superliga: ”M-a surprins! Cred că a simțit că e pe val”

Marius Șumudică, ultima dată ”principal” în Arabia Saudită la Al Okhdood, a rămas surprins de plecarea lui Kopic de la Dinamo. El a evidențiat că antrenorul croat a fost sprijinit de conducerea lui Dinamo și că echipa juca un fotbal frumos sub comanda sa.

Înainte de Dinamo, Kopic o antrenase pe Botev Plovdid pentru câteva luni, în 2022. Croatul a mai fost ”principal” la Dinamo Zagreb, Pafos, Hajduk Split, SLaven Belupo, NK Zagreb, Cibalia și NK Lucko

”Nu mă așteptam să plece. Cred că a fost un antrenor sprijinit din toate punctele de vedere. E greu într-o țară străină să fii atât de sprijinit. E adevărat că jocul lui Dinamo era unul plăcut ochiului, ajunsese ca Dinamo să joace un fotbal foarte plăcut, dar la un moment dat ineficient, având în vedere rezultatele care se așteptau într-un final. Cred că a simțit că e pe val.

M-a surprins pentru că se spunea că a semnat pe 3-4 ani, că se vrea continuitate. La un antrenor străin e ieșit din comun. Să semnezi pe patru ani, e foarte mult.

Dar probabil au văzut modul lui de lucru, personalitatea lui. E clar că e un antrenor bun, care și-a pus amprenta pe fotbalul românesc, s-a văzut, că doar a ridicat Dinamo la un anumit nivel, dar nu la un nivel extraordinar de performanță. Tot așteptăm să iasă bobocii. Un an, doi, trei, patru. Mai trebuiau vreo trei ani să ajungă Dinamo la campionat. Dinamo, la ce probleme a avut FCSB în acest an, trebuia să fie în cupele europene, să câștige acel baraj.

Dar iată că intrăm și noi în lumea fotbalului mondial. Îl auzeam pe Răzvan Lucescu, care spunea că dacă te nășteai în Portugalia, antrenai deja la alt nivel. Intrăm și noi în această sferă. Când apare un portughez și are succes, mai apar 3-4 după el.

Dacă ești antrenor bun și te-ai născut în România, e foarte greu să antrenezi în Europa. Dacă ești portughezi, pe jos te duci. E plin de portughezi și de croați în toate campionatele. Au o piață de desfacere incredibilă. Să vă uitați în fiecare campionat, dacă există campionat fără antrenor portughez”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.

Patru plecări într-o singură zi la Dinamo

Odată cu plecarea lui Kopic, Dinamo se mai desparte și de alți fotbaliști, ajunși la final de contract: Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Valentin Țicu și Jordan Ikoko. ”Câinii” au făcut anunțul pe rețelele sociale.

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