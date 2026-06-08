Fotbalistul intrat în istorie la Dinamo se bate la titlu la noua echipă! Este titular incontestabil

Mijlocașul moldovean cu cetățenie română Danu Spătaru (32 de ani) traversează un nou moment important al carierei. După despărțirea de Spartanii Sportul la finalul anului trecut, jucătorul a semnat în martie cu Neman Grodno, după cum Sport.ro v-a prezentat aici. Danu Spătaru se bate la titlu în Belarus Spătaru a devenit rapid om de bază. A bifat 10 meciuri în campionat, toate ca titular, și a reușit deja să marcheze un gol. Neman Grodno ocupă locul 4, cu 17 puncte, la șapte lungimi de liderul Maxline. În față se mai află FC Gomel (18p) și Dinamo Minsk (23p).

Clubul nu este o surpriză în zona de top. Neman a terminat pe locul 2 în 2023 și 2024, ambele dăți în spatele lui Dinamo Minsk, iar în 2025 a încheiat pe poziția a 8-a. Danu Spătaru are șase trofee în CV Pentru Spătaru, parcursul din Belarus vine după o carieră cu multe opriri. A evoluat la cluburi din Moldova, România, Uzbekistan, Polonia și Armenia, cu perioade relativ scurte. La Dinamo București a prins doar trei meciuri în sezonul 2016-2017. Totuși, avea să intre în istoria clubului, devenind al doilea moldovean din Ștefan cel Mare după Valeriu Andronic (2000-2001).

Danu Spătaru este dublu campion național în Moldova, consecutiv, cu două echipe diferite (Milsami 24/25 și Petroub 25/26). La frații noștri de peste Prut a mai câștigat o Cupă și o Supercupă, ambele cu Zimbru Chișinău, în sezonul 2013/14. Pe lângă asta, mai are două trofee câștigat în Armenia, alături de FC Noah Yerevan (Cupa și Supercupa, 2019/20 și 2020/21). Pentru Neman Grodno urmează un meci în campionat cu Dinamo Brest. Cele două formații se vor duela sâmbătă, 13 iunie, nu mai devreme de ora 21:00.