Nadal - Berrettini și Barty - Keys, primele semifinale stabilite la Australian Open 2022 

Ashleigh Barty vs. Madison Keys și Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini sunt două dintre cele patru semifinale de simplu pe care ediția 2022 a Openului Australian le va propune în zilele de joi și vineri (27-28 ianuarie).

În debutul zilei a noua de turneu la Melbourne, campioana en-titre de la Roland Garros, Barbora Krejcikova (4 WTA) a fost depășită în minim de seturi, scor 6-3, 6-2 de Madison Keys (51 WTA), în 85 de minute. Sportiva din SUA și-a egalat cel mai bun rezultat în Australia, jucând primul său penultim act în ediția din 2015.

Ashleigh Barty s-a calificat în semifinale fără set pierdut

Finalista US Open 2017 o va întâlni în semifinale pe favorita gazdelor și campioana en-titre a turneului de la Wimbledon, Ashleigh Barty. Liderul WTA nu a avut rival în confruntarea cu Jessica Pegula (21 WTA), învingând-o, scor 6-2, 6-0 în doar 63 de minute de joc.

Pe tabloul masculin, Rafael Nadal (5 ATP) l-a eliminat pe Denis Shapovalov (14 ATP) în 4 ore și 8 minute, scor 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, urmând să joace a șaptea semifinală a carierei la Melbourne.

Adversarul său va fi Matteo Berrettini (7 ATP), care i-a răspuns lui Gael Monfils (20 ATP) pe măsura seturilor 3 și 4 în manșa decisivă, setul câștigat cel mai clar în întreaga partidă, care s-a întins pe durata a 3 ore și 50 de minute de joc.

Miercuri, 26 ianuarie, sferturile de finală dintre Danielle Collins vs. Alize Cornet și Iga Swiatek vs. Kaia Kanepi se vor derula în succesiune, începând cu ora 02:00, ora României, urmate de ultimele două sferturi rămase de jucat, Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas și Felix Auger-Aliassime vs. Daniil Medvedev.

Programul zilei de miercuri, 26 ianuarie