Frumoasa si Bestia! Julio Baptista si-a adus "bomba sexy" la Cluj. Cum arata femeia care i-a furat inima in urma cu 8 ani: FOTO

Julio Baptista (37 de ani) a jucat doar 42 de minute pana acum in tricoul CFR-ului. Fostul atacant al Realului si al lui Arsenal este, insa, consolat de frumoasa sa iubita.

Pe plan profesional, lucrurile nu-i merg prea bine lui Julio Baptista. Cel poreclit "Bestia" a jucat doar 42 de minute de la venirea in Romania. Pe de alta parte, Julio Baptista este implinit in plan personal. Atacantul are o frumoasa relatie de dragoste.

Julio Baptista este casatorit de 8 ani cu Silvia Nistal, fosta Miss Leon 2003.

Baptista si Silvia Nistal si-au unit destinele la Madrid si au tinut petrecerea chiar pe Santiago Bernabeu.

"Eu sunt foarte geloasa. Acum sunt mai linistita, m-am schimbat mult, m-am maturizat, dar la inceput era dificil. El era jucator la Real Madrid, iar eu nu eram obisnuita cu ce se intampla. El era foarte faimos, toata lumea voia sa-i fie aproape. A fost dificil", spunea ea intr-un interviu.