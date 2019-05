BOMBA SEXY a lui Dragus a atras toata atentia la finala Cupei! Si-a adus cainele pe stadion: "Campionul meu" FOTO

Iubita lui Denis Dragus a acaparat atentia la finala Cupei Romaniei, castigata de Viitorul in prelungiri cu Astra Giurgiu.

Iubita lui Dragus, Vanessa, a incheiat in lacrimi finala Cupei castigata de echipa iubitului ei. La fel si Eric, marcatorul golului victoriei. "E primul trofeu din cariera mea, am muncit 12 ani pentru asta!", a spus brazilianul in lacrimi.



Vanessa si-a adus si cainele pe stadion si a stat in sectorul rezervat iubitelor jucatorilor de la clubul lui Hagi. Vanessa a atras toata atentia, fiind imbracata in echipamentul clubului.