Antrenorul lui Juventus se insoara cu una dintre cele mai frumoase femei ale Italiei! Ronaldo, invitat la nunta. Cum arata iubita lui Allegri: FOTO

Max Allegri, antrenorul in varsta de 51 de ani al lui Juventus, se insoara in vara lui 2019 cu Ambra Angiolini, o femeie celebra in Italia.

Cu 10 ani mai tanara decat Allegri, Ambra Angiolini este prezentatoare TV, actrita si cantareata. Ea a devenit faimoasa in Italia dupa ce a prezentat mai multe emisiuni la postul Italia 1, patronat de Silvio Berlusconi.

Ambra a jucat in ultimii ani in mai multe filme, fiind premiata cu numeroase trofee.

Ambra Angiolini a devenit cunoscuta cu emisiunea Non e la Raio, apoi a prezentat Generazione X. Ea a prezentat ulterior numeroase emisiuni si a jucat in filme ca Saturn in Opposition, The Fox and the Child, Black and White, Immaturi, Notitizze dagli scavi si Tutti al mare.