ALARMA DE GALERIE FOTO INCENDIARA! Iubita unui fotbalist de la Barcelona este regina fitnessului si "rupe" Instagram-ul: are 2.6 milioane urmaritori

Arturo Vidal, mijlocasul chilian al Barcelonei, are o iubita bomba sexy. Sonia e regina fitnessului din Columbia.

Arturo Vidal are o noua iubita. Una "bomba sexy". Chilianul a cucerit-o pe Sonia Isaza, cunoscuta si ca "Regina fitnessului din Columbia". Sonia este model de fitness si castiga bani frumosi din asta. Ea are 2.6 milioane urmaritori pe Instagram.



Recent, cei doi au decis sa confirme relatia si au pus prima lor fotografie impreuna pe retelele de socializare.



Arturo Vidal si-a lasat sotia, pe Maria Teresa Matus, cu care are trei copii, pentru Sonia Isaza!

