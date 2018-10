Ce EROARE a facut Barca! L-a imprumutat la Dortmund, iar acolo a EXPLODAT: "Nemtii il transfera definitiv!"

Paco Alcacer e revelatia sezonului, atat in Germania cat si la nationala Spaniei.

Barcelona l-a transferat pe Paco Alcacer ca solutie de avarie de la Valencia, insa atacantul nu a reusit sa se impuna langa Messi si Suarez in atacul catalanilor. In acest sezon, Barca a decis sa-l imprumute la Dortmund, acolo unde Alcacer a reusit 7 goluri in 4 partidei. Mai mult, Alacer a lovit de doua ori si la nationala Spaniei in victoria cu 4-1 din Tara Galilor.



Toate acestea se intampla in timp ce Barcelona se chinuie in campionatul Spaniei, trei remize si o infrangere in ultimele patru etape. Catalanii ar fi vrut sa-l cheme inapoi pe Alcacer in pauza de iarna, insa au fixat clauza de transfer definitiv pentru Dortmund, iar nemtii vor sa profite de ea.

Potrivit ziarului german Bild, Dortmund e decisa sa activeze clauza de transfer de 23 de milioane de euro si sa obtina proprietatea jucatorului. Borussia Dortmund profita de picajul lui Bayern sub comanda lui Kovac si conduce Bundesliga in acest inceput de sezon.

Paco Alcacer are 9 goluri in acest sezon in doar 200 de minute jucate. Barca a primit 8 milioane de euro pentru imprumutul pe un sezon. Daca il vor vinde, catalanii vor mai primi 23 de milioane de euro plus alte 5 milioane in variabile.

"Alcacer, o eroare istorica pentru Barcelona", titreaza azi Marca, in urma prestatiei lui Alcacer de la nationala Spaniei.