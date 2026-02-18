O tragedie a lovit fotbalul românesc. Mario Cofaru, membru al echipei U17 a Petrolului, a decedat la numai 16 ani, vârstă pe care a împlinit-o cu aproximativ două săptămâni în urmă, pe 6 februarie.

Mario Cofaru de la Petrolul s-a stins la doar 16 ani

Anunțul dureros cu privire la adolescentul din tabăra Petrolului a fost făcut miercuri seara, pe 18 februarie, prin intermediul rețelelor sociale.

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Mario Cofaru, considerat un jucător de viitor al Petrolului

Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.

Odihnește-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”, se arată în postarea de pe Facebook a Petrolului.

Cauza tragediei

Potrivit presei prahovene, Mario Cofaru a murit după ce a fost lovit de un tren în apropierea orașului Comarnic.

Primele cercetări ale cazului au evidențiat că adolescentul se deplasa printre liniile de cale ferată. El a fost lovit de un tren care circula pe ruta Galați - Brașov.