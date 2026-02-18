Marți seară, Real Madrid s-a impus cu 1-0 în fața Benficăi, în turul play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League, disputat pe ”Estadio da Luz” din Lisabona.

Unicul gol al confruntării a fost înscris în minutul 50 de Vinicius Junior. Kylian Mbappe a fost cu pasa decisivă.

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Partida a fost însă întreruptă aproape zece minute după ce Vinicius a acuzat că a fost insultat rasial de argentinianul Gianluca Prestianni.

Prestianni l-ar fi numit ”maimuță” pe Vinicius, brazilianul i-a spus arbitrului, iar Francois Letexier a activat protocolul anti-rasism, arătând cu brațele simbolul ”X”.

Kylian Mbappe a declarat că Prestianni nu ar trebui să facă deplasarea la Madrid pentru returul de pe ”Santiago Bernabeu”.

”Cred că Gianluca Prestianni nu trebuie să vină pe 'Bernabeu', cel mai tare stadion din lume. Nu merită, nu trebuie să joace aici”, a spus Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.