Chivu, care are doar un an de experiență în antrenorat la nivel de seniori, a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare, iar în vară a fost numit la Inter. După 25 de etape, formația din Milano este lider în Serie A, cu 7 puncte avans, calificată în semifinalele Cupei Italiei și în play-off-ul pentru optimile Champions League.

Antonio Cassano: "Chivu, un băiat fantastic. Îi este sortit să plece din Italia"

Presa italiană a scris adesea în ultima perioadă despre intenția lui Inter de a-i prelungi deja contractul lui Cristi Chivu pentru cel puțin încă un sezon și un salariu îmbunătățit.

Totuși, Antonio Cassano (43 de ani), fostul coleg și fostul adversar al lui Cristi Chivu, nu crede că românul va petrece foarte mult timp la Inter. Ex-atacantul de la Roma, Real Madrid, Milan sau Inter se așteaptă ca tehnicianul să facă pasul la un club mare din afara Italiei.

"Îmi place Interul lui Chivu. E un băiat fantastic, puțini sunt ca el. Lui îi este sortit să plece din Italia. Cristian e de genul de antrenor care propune un stil de fotbal mai european", a spus Cassano, într-un interviu pentru Il Mattino.

Nu este pentru prima dată când Antonio Cassano vorbește în termeni laudativi despre Cristi Chivu și anticipează următorul pas al antrenorului.

"Lui Chivu îi este scris să antreneze o echipă și mai mare, fie în Premier League, fie în Spania", spunea Cassano, în ianuarie.

Antonio Cassano și Cristi Chivu au fost coechipieri atât la AS Roma (2004-2005), cât și la Inter Milano (2012-2013). Spre deosebire de român, fostul atacant italian nu s-a îndreptat spre antrenorat după retragere.