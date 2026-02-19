Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Sezonul 2024/2025 a fost cel mai de succes pentru FCSB din ultima perioadă, iar asta reiese și din raportul financiar anual care tocmai a fost publicat de UEFA. Campioana României a încheiat pe 11 grupa unică din Europa League, cu 14 puncte, a trecut în play-off de PAOK Salonic și a fost eliminată în optimi de Lyon.

UEFA a publicat raportul financiar: 11.989.000 de euro pentru FCSB în sezonul 2024/2025

Conform raportului financiar UEFA, în conturile celor de la FCSB au intrat 11.989.000 de euro, bani reprezentând doar bonusurile din partea forului european, fără să fie incluse, spre exemplu, și sumele încasate din bilete.

Suma totală încasată de FCSB este împărțită astfel:

Bonus de calificare pentru faza principală Europa League - 4.310.000 de euro

Value Pillar (market pool + coeficient): 1.074.000 de euro

Rezultatele din faza principală Europa League: 2.305.000 de euro

Locul ocupat în faza principală Europa League: 2.550.000 de euro

Bonusul de calificare în optimile Europa League: 1.750.000 de euro

Cu totalul de aproape 12 milioane de euro, FCSB ocupă locul 22 în clasamentul celor mai bine plătite echipe din sezonul precedent Europa League. Pe primele poziții, la mare distanță de campioana României, se clasează cluburile care au disputat finala - câștigătoarea Tottenham (41.357.000 de euro) și pierzătoarea Manchester United (36.400.000 de euro).