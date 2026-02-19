Cei de la Hermannstadt s-ar fi așteptat ca șeful CCA, Kyros Vassaras, să analizeze ”mai multe faze importante” din meciul disputat la Sibiu, însă omul care conduce arbitrajul românesc și-a îndreptat atenția către alte faze care au creat ”vâlvă” în spațiul public în această săptămână.

Joi, sibienii au emis și un comunicat oficial în care au solicitat Comisiei Centrale a Arbitrilor să analizeze și fazele din meciul cu CFR Cluj. Între timp, echipa rămâne pe penultimul loc, cu doar 17 puncte.

Dorinel Munteanu are, în continuare, susținerea conducerii la Hermannstadt

”Instalat” înainte de pauza competițională din iarnă, Dorinel Munteanu (57 de ani) nu a avut, până acum, rezultatele așteptate la Hermannstadt. A bifat doar o singură victorie (3-2 cu Unirea Slobozia) în nouă partide, dar beneficiază în continuare de susținerea conducerii, spune acționarul Claudiu Rotar.

”Are susținerea noastră, noi schimbăm greu antrenorul. Nu e vina lui că nu dă Florescu gol din 11 metri, nu e vina lui că nu i se dă 11 metri.

Avem ocazii... avem un meci important cu Csikszereda etapa viitoare, la ei acasă, vedem ce brigadă de arbitri primim acolo. (n.r. - Va rămâne până la finalul sezonului?) Da, da!”, a spus Rotar, pentru Sport.ro.

Meciul cu Csikszereda îi poate permite lui Hermannstadt să mai câștige puțin ”teren” înainte de startul meciurilor din play-out. În cazul unui succes, echipa ar ajunge la 20 de puncte, echivalentul a 10 în play-out, și poate fi mai aproape de îndeplinirea obiectivului.

În ultimele două etape din sezonul regulat, Hermannstadt va întâlni două echipe cu pretenții la play-off: FC Botoșani va juca la Sibiu, iar apoi Hermannstadt se va deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.