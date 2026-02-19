Chiar dacă parcursul din primele runde ale acestui sezon a fost impresionant, Mirel Rădoi a decis să-și dea demisia, spre surprinderea tuturor. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit că s-a întâlnit recent cu fostul selecționer.

Rădoi i-ar fi explicat fostului șef al LPF care ar fi fost motivul pentru care a decis să plece de la Universitatea Craiova după doar câteva luni, în contextul în care a reușit și o calificare în premieră în faza principală din Conference League.

Motivul pentru care Mirel Rădoi ar fi plecat de la Universitatea Craiova

Antrenorul nu duce lipsă de oferte. Recent s-a zvonit că a fost ofertat de o echipă din Arabia Saudită.

”M-am întâlnit cu Rădoi zilele astea. L-am întrebat: 'Băi, copil frumos, ce e cu tine?'. A zis: 'Mie nu îmi place ca cineva să se bage în ciorba mea. Eu așa gândesc'. I-am răspuns: 'Trebuie să știi un lucru. Nu suntem singuri pe pământul ăsta.

Ăla e cu banii. Ăla s-ar putea să ceară explicații. Tu spui da și faci ca tine. Nu spui nu niciodată. Spui nu o dată, de două ori, dar a treia oară te dă afară'”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro.

Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira sunt echipele din zona Golfului pe care le-a mai pregătit Mirel Rădoi în cariera sa de antrenor.

Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 29 ianuarie 2025, după plecarea lui Constantin Gâlcă. Precedentul mandat al lui Rădoi pe banca oltenilor s-a petrecut în intervalul 09.08.2022 - 08.12.2022.