Costin Lazăr, în prezent antrenor la Progresul Fundulea în Liga a 3-a, l-a lăudat pe Costel Gâlcă, tehnicianul Rapidului.

Opinia lui Costin Lazăr despre Costel Gâlcă

Lazăr a afirmat despre Gâlcă că reprezintă o certitudine ca antrenor, inspirându-i seriozitate, motivație și competență în meseria pe care o practică.

„Costel Gâlcă este o certitudine ca antrenor. Inspiră seriozitate, motivație și este un antrenor pregătit. A câștigat campionatul cu FCSB, nu este un antrenor care nu a avut rezultate. Faptul că rezistă și ține Rapidul sus confirmă din nou.

Lazăr: „Seriozitatea domnului Gâlcă face diferența”

(n.r.- despre perspectiva sa de antrenor asupra a ceea poate să îmbunățească Rapidul) În primul rând ai nevoie și de jucători, oricât de bun ai fi ca antrenor. Pentru că și domnul Bergodi a avut seriozitate foarte mare în ceea ce făcea. Nici nu avea jucători veniți pe bani mulți, foarte, foarte buni.

În momentul de față se investește la acest capitol. Se aduc jucători consacrați, foarte buni, nu se mai fac experimente foarte mari. Seriozitatea domnului Gâlcă face diferența”, a declarat, în exclusivitate pentru Sport.ro, Costin Lazăr.