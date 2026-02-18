Marius Lăcătuș a comentat cu privire la suspendarea primită de Cristiano Bergodi, de o lună, după ce a intrat pe teren să se bată cu Andrei Cordea.

Opinia lui Marius Lăcătuș despre penalizarea lui Bergodi

„Fiara” a susținut că antrenorul Universității Cluj a scăpat ieftin. După părerea lui Lăcătuș, Bergodi ar fi trebuit suspendat până la 10 etape pentru comportamentul său.

„Dacă mi-ai spus că e pedeapsa minimă de 30 de zile... Sincer? Nu e corectă suspendarea. Dacă Cordea a luat trei etape, putea să meargă și la Berogdi până la 10 etape, la ceea ce am văzut la televizor”, a declarat Marius Lăcătuș, conform digisport.ro.

Cristiano Bergodi: „Decizia Comisiei de Disciplină este corectă”

Comisia de Disciplină din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal s-a pronunțat cu privire la scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, de la finalul meciului CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-2.

Amendat de club și criticat dur în spațiul public pentru ieșirea sa, Cristiano Bergodi a aflat și decizia Comisiei de Disciplină. Va sta în tribune timp de o lună, în timp ce Andrei Cordea a primit trei etape.

Italianul a oferit o reacție demnă, după ce a aflat cât va sta „pe bară”. A spus că decizia luată de Comisia de Disciplină este corectă și că o va respecta.

„Este o decizie corectă a Comisiei de Disciplină, pe care o voi respecta! A fost doar un meci de fotbal și nimic mai mult. A trecut totul! Respect România, mă simt român, am sute de prieteni aici și nu vreau să las o altă impresie.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și mulțumesc membrilor Comisiei că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Repet: este o decizie corectă și o voi respecta”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit gsp.ro.

Astfel, cel mai probabil, Bergodi va reveni pe bancă abia la meciurile din play-off sau play-out. Universitatea Cluj este acum pe locul patru, cu 45 de puncte, și are șanse bune pentru o clasare în primele șase.

U Cluj, fără Bergodi în meciurile decisive

„Studenții” vor ataca fără antrenor pe bancă ultimele trei partide din sezonul regulat, decisive pentru accederea în play-off. Universitatea se va duela cu FC Botoșani (deplasare), Oțelul (acasă) și FCSB (deplasare).

Bergodi a fost „instalat” la Universitatea Cluj în luna octombrie, după ce Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la echipă. De atunci, a bifat 17 meciuri pe banca „studenților” (12 victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri).