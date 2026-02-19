Arne Slot a dat verdictul după ce Liverpool a investit 145.000.000 de € pentru Isak: ”E clară treaba”

Arne Slot a dat verdictul după ce Liverpool a investit 145.000.000 de € pentru Isak: ”E clară treaba” Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ca niciodată, Liverpool a spart banca vara trecută și a adus nume sonore pe Anfield.

TAGS:
Alexander IsakLiverpoolArne Slot
Din articol

Cel mai scump transfer a fost cel al lui Alexander Isak. ”Cormoranii” le-au plătit celor de la Newcastle 145 de milioane de euro pentru serviciile atacantului suedez.

Isak nu a demonstrat mai nimic însă la Liverpool. Mai mult decât atât, e și accidentat de la finalul lui decembrie și a rămas, astfel, cu doar două goluri și o pasă decisivă în 10 apariții în Premier League.

Arne Slot a dat verdictul după ce Liverpool a investit 145.000.000 de € pentru Isak: ”E clară treaba”

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, e conștient că Isak nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, în contextul în care nici suma de transfer nu a fost mică, ci dimpotrivă. 

”Din păcate pentru el și pentru noi, nu l-am văzut pe cel mai bun Alexander Isak. Îl vom vedea însă din sezonul viitor. 

Să nu stabilim un termen limită, dar e clară treaba că va fi disponibil dacă lucrurile merg conform planului în acest sezon”, a spus Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Isak a plecat cu scandal de la Newcastle după ce a refuzat să mai joace. La ”coțofene”, suedezul a bifat 109 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 62 de ori și, pe deasupra, a oferit și 11 pase decisive.

Real Sociedad, AIK, Willem II și Borussia Dortmund sunt cluburile la care a mai fost legitimat Alexander Isak de-a lungul carierei sale fotbalistice.

  • 1,92 m măsoară suedezul
  • 16 goluri în 56 de meciuri are la națională
  • Alexander Isak are 26 de ani
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ARTICOLE PE SUBIECT
Gică Craioveanu nu se teme de grupa României din Nations League: ”Uitați-vă la el, pare că și-a pus ghetele invers”
Gică Craioveanu nu se teme de grupa României din Nations League: ”Uitați-vă la el, pare că și-a pus ghetele invers”
ULTIMELE STIRI
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia



Recomandarile redactiei
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei
Alte subiecte de interes
Cât costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa
Cât costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa
Se anunță schimbări în atacul lui Arsenal! Ce jucători a "ochit" Arteta
Se anunță schimbări în atacul lui Arsenal! Ce jucători a "ochit" Arteta
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!