Cel mai scump transfer a fost cel al lui Alexander Isak. ”Cormoranii” le-au plătit celor de la Newcastle 145 de milioane de euro pentru serviciile atacantului suedez.

Isak nu a demonstrat mai nimic însă la Liverpool. Mai mult decât atât, e și accidentat de la finalul lui decembrie și a rămas, astfel, cu doar două goluri și o pasă decisivă în 10 apariții în Premier League.

Arne Slot a dat verdictul după ce Liverpool a investit 145.000.000 de € pentru Isak: ”E clară treaba”

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, e conștient că Isak nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, în contextul în care nici suma de transfer nu a fost mică, ci dimpotrivă.

”Din păcate pentru el și pentru noi, nu l-am văzut pe cel mai bun Alexander Isak. Îl vom vedea însă din sezonul viitor.

Să nu stabilim un termen limită, dar e clară treaba că va fi disponibil dacă lucrurile merg conform planului în acest sezon”, a spus Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.