ANALIZA | Probleme uriase pentru Radoi! Foarte multi jucatori ai nationalei trec prin momente grele la echipele de club

Multi „tricolori” pot ramane fara echipe pana la barajul cu Islanda.

Initial, UEFA programase pentru luna martie meciurile de baraj pentru Euro 2020 cu Islanda si Ungaria/Bulgaria, dar le-a mutat pentru luna iunie, dupa inmultirea cazurilor de Covid-19. Ulterior, dupa ce situatia s-a agravat, forul continental a suspendat toate partidele internationale pentru o perioada nedeterminata, preconizandu-se ca barajele sa se dispute in septembrie sau octombrie. Pana atunci, selectionerul Mirel Radoi are alte batai de cap. Situatia majoritatii jucatorilor nationalei la echipe de club este fragila, multi fiind nevoiti sa isi caute echipe sau sa stea pe banca de rezerve pana la partida cu Islanda.

Care sunt jucatorii cu situatii precare la echipele de club:

Ciprian Tatarusanu (34 ani) - Are contract cu Lyon pana in iunie 2022, dar a jucat doar 5 partide in acest sezon, fiind rezerva lui Anthony Lopes. Goalkeeperul titular la nationalei poate parasi formatia franceza, mai devreme decat ar trebui, daca oficialii nu il asigura ca va primi mai multe minute de joc. Tatarusanu este deja la cutite cu antrenorul Rudi Garcia si presedintele Jean-Michel Aulas.

Andrei Ionut Radu (22 ani) - Portarul apartine de Inter Milano, dar a fost imprumutat la Parma, unde trebuia sa il inlocuiasca pe accidentatul Luigi Sepe, titularul dintre buturi. Din cauza pauzei fortate de coronavirus, el nu a apucat sa debuteze pentru parmegiani. La Parma va fi a treia varianta de portar, dupa Sepe si Colombi, iar la Inter ii va fi greu sa castige minute, in fata lui Samir Handanovici si Danielle Padelli, „nerazurii” mai fiind interesati de Luis Maximiano (Sporting Lisabona) si Marco Silvestri (Hellas Verona). De asemenea, Inter ii mai are sub contract pe imprumutatii Brazao, Di Gregorio, Di Gennaro si Pisardi.

Florin Nita (32 ani) - Mai are contract cu Sparta Praga pana in iunie 2021, dar si-a pierdut locul de titular in fata lui Milan Heca, iar clubul vrea sa ii rezilieze contractul.

Silviu Lung jr. (30 ani) - Ii expira contractul cu Kayserispor (ultimul loc in Super Lig) in iunie 2020. Desi se spunea ca s-a inteles cu Besiktas, clubul turc se intereseaza de Joe Hart (Burnley), Orjan Nyland (Aston Villa) si Simon Sluga (Luton Town).

Costel Pantilimon (33 ani) - Este imprumutat pana in iunie 2020 la Omonia Nicosia, dar Notthingam Forest s-a bazat in acest sezon pe mai tinerii Brice Samba si Arijanet Murici (imprumutat de la Manchester City). In cazul in care va castiga play-off-ul de promovare, probabil ca englezii vor cumpara un alt portar. Mai are contract pe inca un sezon cu Forest, dar, cel mai probabil, va fi din nou imprumutat.

Vlad Chiriches (30 ani) - Imprumutat la Sassuolo pentru acest sezon, capitanul nationalei a suferit o accidentare grava si a bifat in doar 4 partide. Daca se va intoarce la Napoli, va fi imposibil sa joace, avandu-i concurenti pe post pe Koulibaly, Manolas, Maksimovici si Luperto, iar imprumutati mai sunt fundasii centrali Tonelli, Rrahmani si Esposito.

Cristian Sapunaru (36 ani) - Ii expira contractul in iunie 2020 si nu i se va propune prelungirea, daca Kayserispor retrogradeaza din prima liga. Le-a refuzat pe CFR Cluj si Craiova, pentru ca vrea sa mai joace in strainatate.

Romario Benzar (28 ani) - Mai are contract cu Lecce pana in iunie 2022, dar Perugia, echipa din Serie B la care a fost imprumutat pana in iunie 2020, are optiunea de cumparare. Daca Perugia, momentan pe locul 12 in campionat, nu reuseste promovarea, e greu de crezut ca va activa clauza, asa ca Benzar fie se intoarce la Lecce, care e foarte aproape, la randul ei, sa retrogradeze in Serie B, fie accepta un nou imprumut in divizia secunda.

Alin Tosca (28 ani) - Are contract cu Gaziantep FK pana in iunie 2021, dar pastrarea lui la echipa, in sezonul viitor, depinde de ramanerea sau de plecarea lui Marius Sumudica, cel care a insistat pentru transferul sau de la Betis. Antrenorul roman a pierdut increderea conducerii clubului, dupa ce a fugit din Turcia, cu un avion privat, la inceputul pandemiei de coronavirus.

Vasile Mogos (27 ani) - Desi a debutat pentru nationala Romaniei, Mogos traieste momente grele in Serie B, acolo unde Cremonese se afla pe locul 17, care duce la play-off-ul de mentinere in divizie. Daca echipa ajunge in Serie C, atunci fundasul roman va trebui sa isi caute o noua echipa.

Cristian Manea (22 ani) - Mai are contract cu Apollon Limassol pana in iunie 2021, dar nu poate juca titular la clubul cipriot, care ii prefera pe mai experimentatii Emilio Nsue si Joao Pedro. Dupa experienta nefericita de la FCSB, Manea a jucat doar 2 meciuri pentru CFR Cluj, unde trebuie sa se lupte pentru un post de titular cu Mateo Susici, Denis Ciobotariu si Andrei Burca, iar Dan Petrescu il vrea si pe Ivan Martici, ramas liber de contract dupa despartirea de Craiova

Cristian Ganea (27 ani) - Mai are contract cu Athletic Bilbao pana in iunie 2021 si este imprumutat la Viitorul pana in iunie 2020. Cel mai probabil, bascii vor dori sa ii rezilieze contractul sau sa il imprumute in Segunda Division, pentru a nu ii mai suporta cea mai mare parte din salariu.

Adrian Rus (24 ani) - A jucat doar 6 meciuri in acest sezon, iar oficialii federatiei maghiare sunt inca furiosi ca a refuzat sa evolueze pentru nationala Ungariei. S-a impus cu greu in fata veteranilor Roland Juhasz si Vinicius, alti contracandidati pe post fiind macedoneanul Visar Musliu si tinerii maghiari Attila Mocsi si Oliver Tamas. Sunt sanse mari sa ceara sa fie imprumutat la alta echipa, pentru a nu pierde contactul cu echipa nationala.

Paul Anton (29 ani) - Mai are contract cu Krylia Sovetov Samara pana in iunie 2021, dar exista mari sanse ca echipa lui sa retrogradeze din prima liga rusa. In actualul sezon, a fost titular in jumatate dintre meciurile echipei sale, dar ar putea fi nevoit sa isi caute echipa in aceasta vara.

Nicolae Stanciu (27 ani) - Desi Slavia Praga este lider in Cehia, echipa a avut un parcurs bun in cupele europene, iar Stanciu mai are contract pana in iunie 2023, mijlocasul ar putea sa se desparta de „Cervenobili”. Clubul traverseaza o perioada de incetitudine financiara, dupa ce actionarul principal al clubului, o companie din China, a intrat intr-un razboi de uzura cu Zdenek Hrib, primarul din Praga, si a anuntat ca vrea sa isi retraga sprijinul.

Razvan Marin (23 ani) - Mijlocasul a evoluat in 17 partide in acest sezon pentru Ajax (9 ca titular), dar a avut evolutii mediocre, iar olandezii incearca sa il vanda pentru a-si recupera macar doua treimi din investitia de 12.5 milioane de euro. Desi se vorbeste de transferuri la AS Roma, FC Sevilla si FC Brugge, el ar putea pleca imprumut pentru cel putin un sezon, in Olanda sau Belgia.

Constantin Budescu (31 ani) - Desi a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Astrei in acest sezon, el a suferit mai multe accidentari si are o relatie rece cu oficialii giurgiuvenilor, din cauza restantelor financiare. Are contract cu Astra pana in iunie 2021, dar poate incerca o noua aventura in Asia, Turcia sau Arabia, unde se platesc salarii mai mari decat in Romania.

Ianis Hagi (21 ani) - Sub contract cu Genk pana in 2024 si cu clubul belgian dezamagit de prestatiile sale si de cei 4 milioane de euro platiti Viitorului, despre Hagi jr. se spune ca ar fi urmarit de Lazio, FC Sevilla, Tottenham sau Ludogoret. Deocamdata, singura varianta reala este un nou imprumut la Rangers sau intoarcerea la Genk, unde va trebui sa duca o lupta infernala ca sa se impuna in primul „11”.

Tudor Baluta (21 ani) - Capitanul nationalei de tineret a fost folosit de Brighton doar in campionatul U23, apoi a fost imprumutat la ADO Den Haag, in prima liga olandeza, care s-a anulat la finalul lunii aprilie din cauza Covid-19. El a apucat sa evolueze in doar 4 partide, iar antrenorul care l-a adus, Alan Pardew, a parasit echipa, asa ca prelungirea imprumutului la ADO cu inca un sezon nu pare la indemana. Cel mai probabil, va fi imprumutat la o echipa din Championship sau League One.

Alexandru Maxim (29 ani) - Mai are contract cu Mainz pana in iunie 2021, iar imprumutul la Gaziantep FK expira in iunie 2020. Maxim si antrenorul Marius Sumudica i-au infuriat pe oficialii turci, cand au plecat din tara fara sa anunte, cu un avion privat, asa ca e exclusa o prelungire de contract si, in vara, trebuie sa isi caute o noua echipa, daca vrea sa joace in mod regulat.

Alexandru Chipciu (30 ani) - Mijlocasul are contract cu CFR Cluj pana in iunie 2022, dar a evoluat intr-un singur meci din Liga 1. Daca vrea sa mai fie convocat la echipa nationala, el trebuie sa paraseasca clubul clujean, unde Dan Petrescu nu il simpatizeaza in mod special si va fi greu sa joace in fata lui Ciprian Deac.

Gheorghe Grozav (29 ani) - Atacantului i-a fost reziliat contractul de catre Kisvarda, dupa ce a parasit Ungaria, fara acceptul clubului, odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus. A jucat ultimul meci oficial pe 7 martie si probabil va semna un nou contract abia in iunie.

Florin Andone (27 ani) - Mai are contract cu Brighton pana in iunie 2023, iar imprumutul la Galatasaray ii expira in iunie 2020. Este la cutite cu oficialii si antrenorii clubului din Premier League, pe care i-a criticat pentru ca nu i-au dat mai multe sanse sa joace, iar turcii nu par dispusi sa faca o noua oferta de transfer definitiv sau de prelungire a imprumutului, dupa ce a stat 3 luni accidentat.

George Tucudean (29 ani) - Ii expira intelegerea cu CFR Cluj in iunie 2020 si nu a primit nicio oferta de prelungire. In utlimele doua sezoane a jucat putin, din cauza unor presupuse probleme cardiace, dar, de curand, a iesit la iveala ca are o relatie rece cu antrenorul Dan Petrescu, care ii prefera pe postul sau pe Traore, Rondon si Omrani. Tucudean se poate intoarce la UTA sau Dinamo, dar exista si posibilitatea sa se lase de fotbal, daca nu isi rezolva problemele medicale.

George Puscas (24 ani) - Atacantul a ajuns la Reading, dupa ce clubul din Championship a platit 8 milioane de euro in schimbul sau. El a evoluat in 29 de meciuri (23 ca titular) si a reusit 9 goluri, dar a alternat meciuri foarte bune cu unele slabe, iar clubul sau ocupa abia pozitia a 14-a in clasament. Desi se vorbeste de un transfer la Fenerbahce sau o intoarcere in Serie A, atacantul ar putea fi scos la vanzare de club in pierdere, pentru a-si echilibra bugetul afectat de coronavirus.

Denis Alibec (29 ani) - Mai are contract cu Astra pana in iunie 2021, dar s-a zvonit ca jucatorul s-a inteles deja cu Legia Varsovia, iar clubul pare tentant sa accepte transferul pentru a-si recupera investitia de 1 milion de euro in el. In cazul mutarii in Ekstraklasa, Alibec ar nimeri intr-un campionat mult mai fizic decat Liga 1 si s-ar lupta pentru un loc de titular cu Tomas Peckhart, Jose Kante, Vamara Sanogo si Maciej Rosolek.