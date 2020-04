Mirel Radoi nu ia pauza nici in izolare! Selectionerul pregateste barajul care ne poate duce la EURO: "Lucram normal, pregatim meciul cu Islanda!"

In plina pandemie de coronavirus, Mirel Radoi munceste in acelasi ritm si cu aceeasi dedicare.

Selectionerul nationalei a oferit un interviu pentru site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal in care a vorbit despre meciul cu Islanda, care ar fi trebuit sa se joace in martie, insa din cauza pandemiei a fost reprogramat pentru toamna.

Mirel Radoi profita de izolare pentru a analiza mai in detaliu jucatorii, dar si adversarul, astfel incat Romania sa aibe sanse reale la calificare.

"Domnule Radoi, cum decurg aceste zile pentru cei implicati in destinele tricolorilor?

Cel mai greu este pentru jucatori, pentru ca ei nu au activitate la club, acolo unde se desfasoara munca lor in mod curent. Pentru mine si ceilalti membri ai staff-ului, activitatea este aceeasi ca intr-o perioada non-FIFA, mai putin monitorizarea pe viu a jucatorilor, in meciurile noi din fiecare saptamana.

Asadar, pregatiti meciul cu Islanda si acum!

Noi revedem materialele video cu prestatiile jucatorilor nostri, avem un proces de analiza a prestatiilor lor din ultima vreme la club, apoi in meciuri ale echipei nationale, unde analizam evolutia lor in angrenaj cu alti tricolori. Sunt partidele adversarilor, pentru care avem acum suficient timp sa observam si cele mai mici detalii, cele care pot face oricand diferenta. Mai mult, abordam deja si viitorii adversari din Liga Natiunilor. Solicitam materiale video analistilor, suntem in contact periodic cu jucatorii din circuit, atat din partea staff-ului tehnic, cat si team managerul. Preparatorul fizic e in coordonare cu omologii lui de la cluburi pentru implementarea programelor speciale dedicate fiecarui jucator in aceasta perioada dificila. E un ritm sustinut!

Ce ganduri aveti pentru jucatorii din circuitul nationalei cu ocazia Pastilor?

Sa fie puternici mental, sa aiba grija de sanatatea lor si a celor dragi! Asta e esential! Le urez Paste Fericit si multa sanatate! Echipa nationala ramane aici, cu aceeasi daruire si acelasi spirit, parcurgem doar o perioada, una care va trece pana la urma. Hai, Romania!", a spus Mirel Radoi in interviul acordat pe site-ul frf.ro.