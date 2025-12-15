Roș-albaștrii au nevoie de puncte ca de aer. Echipa patronată de Gigi Becali este abia pe locul 10 în clasament, cu 25 de puncte, la 14 puncte în urma liderului Rapid.

Cum va arăta primul XI al lui FCSB la meciul cu Unirea Slobozia

Înaintea jocului, Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta primul 11 al campioanei României. Având în vedere problemele cu accidentările de la gruparea roș-albastră, Becali a dezvăluit că le-a dat mână liberă celor doi antrenori Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

În orice caz, finanțatorul roș-albaștrilor susține că Darius Olaru, Florin Tănase, Adrian Șut, Mihai Toma , Mamadou Thiam și Juri Cisotti nu vor lipsi din teren. Valentin Crețu se va afla în flancul drept al apărării, iar centrul defensivei va fi acoperit de Mihai Lixandru și Daniel Graovac.

”Echipa cu Slobozia o să fie aia care e. I-am lăsat pe ei să facă, o să-i întreb astăzi. Nu e groasă (n.r. că i-a lăsat pe antrenori să facă echipa), nici nu ai. Nu avem jucători, de aia i-am lăsat.

Nu o să lipsească Olaru, Tănase, Șut, Toma, Cisotti. Ăștia 5 nu vor lipsi, ceilalți ce or putea să facă. Atacant nu-l ai decât pe Thiam, gata sunt 6. De aia i-am lăsat pe ei că nici nu am opțiuni. Apărarea e aia care e. Ce rost avea să mă apuc eu să fac când nici nu există opțiuni. În dreapta Crețu. În centru o să joace Lixandru cu Graovac”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Echipa de start a lui FCSB în meciul cu Unirea Slobozia