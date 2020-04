"Jucatorii vor fi pregatiti!" Nationala Romaniei e gata pentru duelul de Euro! Amanarea partidei cu Islanda ar putea sa ne avantajeze

Nicolae Dica a spus in direct la Ora Exacta in Sport ca fotbalistii vor fi pregatiti inaintea meciului cu Islanda si de abia asteapta jocul.

Secundul lui Mirel Radoi de la echipa nationala spune ca are mare incredere in tricolorii romani ca se pregatesc intens in aceasta perioada acasa si spune ca vor fi in forma la ora meciului cu Islanda.

Amanarea partidei a oferit sansa staff-ului sa se poata baza din nou si pe jucatori precum Florin Andone sau Vlad Chiriches, care si-au revenit dupa accidentarile suferite.

Nicolae Dica crede ca antrenamentele echipelor se vor relua, iar fotbalistii vor avea timp sa prinda si meciuri oficiale inaintea barajului de la nationala:

"Acum cred ca a fost si o vacanta lunga si sunt constienti ca trebuie sa faca programele de la echipele de club si ar fi normal sa faca acest lucru. Eu nu cred ca nu vor fi pregatiti jucatorii nostri. Vor urma meciurile oficiale, antrenamentele cu echipa si vor avea timp sa se pregateasca pentru echipa nationala", a spus Nicolae Dica la PRO X.

"Noi pregatisem meciul cu Islanda, dar purtam in continuare discutii online cu tot staff-ul"

Meciul din semifinalele play-off-ului pentru Euro ar fi trebuit sa aiba loc initial pe 26 martie, insa pandemia de coronavirus a pus stop fotbalului european. Partida a fost reprogramata mai intai in luna iunie, iar ultima decizie a oficialilor UEFA a mutat meciul in toamna.

Nicolae Dica spune partida cu Islanda era in mare parte pregatita, insa discutiile pe tema jocului s-au mutat in online:

"Noi in mare pregatisem meciul cu Islanda, pentru ca mai aveam cam doua saptamani pana la joc. Urmarisem jucatorii foarte atent, pregatisem cam totul. Si programul de antrenament. In continuare urmarim evolutiile jucatorilor, avem discutii cu tot staff-ul online, vorbim de ce trebuie sa facem in viitor. Ne ocupam si acum timpul cu acest lucru pentru ca doar asta putem sa facem in acest moment.

Nu ne incurca (n. r. reprogramarea) pentru ca nu suntem doar noi in aceasta postura. Jucatorii isi doresc foarte mult sa reinceapa antrenamentele oficiale si sa aiba din nou meciuri. Doar acest lucru pot sa spun ca le lipseste si ca isi doresc mult sa revina pe teren.

Cred ca acum entuziasmul va fi mai mare. Toata lumea isi doreste sa revina fotbalul, sa vedem meciuri la televizor, sa vina lumea la stadion, deci toata lumea este entuziasta.

Lumea era nerabdatoare sa vada noul staff, sa vada schimbarea, dar asteptarea asta va face entuziasmul si mai mare.

Florin Andone, Chiriches si Alex Chipciu, aici da, daca ne gandim sunt lucruri pozitive ca si-au revenit", a mai spus Dica la PRO X.

Meciul Islanda - Romania este programat in toamna acestui an si va fi in direct la PRO TV.