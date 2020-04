Se mai joaca anul acesta? UEFA intentioneaza sa amane din nou barajul pentru EURO! Cand se poate disputa Islanda - Romania 

Barajul pentru Campionatul European ar putea fi din nou amanat.

Este anuntul presei engleze, care informeaza ca federatiile implicate nu vor sa dispute primul meci oficial de dupa pandemie direct in play-off.

Programat initial pentru 26 martie, meciul Islanda - Romania a fost amanat pentru 4 iunie, insa din cauza raspandirii noului coronavirus, partida nu se va mai disputa nici la acea data.

UEFA planuia ca meciurile sa se joace in septembrie, insa dupa ce federatiile au refuzat, cel mai probabil semifinalele vor avea loc in octombrie, iar finalele in noiembrie, cu portile inchise, anunta Daily Mail.