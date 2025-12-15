LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:30, Farul Constanța și UTA Arad se întâlnesc în etapa a 20-a din Superligă.

Cinci victorii, două remize și doar două înfrângeri este palmaresul înregistrat de dobrogeni în campionatul curent pe teren propriu.

Arădenii au câștigat patru dintre ultimele cinci jocuri disputate în SuperLigă, rezultate în urma cărora au încheiat runda precedentă pe loc de play-off.

15 dintre cele 23 de goluri încasate de constănțeni au fost primite în prima repriză, dintre care șapte până în minutul 15.

Farul, echipa cu cele mai multe driblinguri reușite din Superligă, UTA a marcat cele mai multe goluri cu capul



Opt goluri cu capul a marcat UTA în precedentele 19 etape, locul 1 la acest capitol.

Farul este formația cu cele mai multe driblinguri reușite - 176 (UTA - 158, locul 3).

Alexandru Ișfan, la meciul 150 în Superligă



În cazul în care va fi utilizat, Alexandru Ișfan (25 de ani) va bifa meciul cu numărul 150 în SuperLigă, competiție în care a marcat de 15 ori și a oferit șapte pase gol.

Cu 7 assist-uri, Alin Roman a încheiat runda anterioară în fruntea clasamentului pasatorilor decisivi din ediția în curs.

Sezonul excelent făcut de mijlocașul arădenilor este completat cu 4 goluri înscrise, toate decisive.

Statistica întâlnirilor directe dintre Farul și UTA



De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, Farul și UTA s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de două ori au câștigat constănțenii, de trei ori s-au impus oaspeții din acest meci, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Patru dintre cele 13 dueluri s-au încheiat fără gol marcat, dintre care unul pe terenul dobrogenilor (20 noiembrie 2021).

Ultimul succes bifat de ,,marinari”: 24 februarie 2023, UTA - Farul 0-1.

Antrenorii Ianis Zicu și Adrian Mihalcea au fost colegi la Dinamo trei sezoane



Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 9 august 2025, UTA - Farul 2-1 (marcatori: Marinos Tzionis, Dmytro Pospielov / Eduard Radaslavescu).

De reamintit că, în perioada în care au activat ca jucători, antrenorii Ianis Zicu și Adrian Mihalcea au fost colegi la Dinamo timp de trei sezoane (2000-2001, 2001-2002, 2004-2005). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

