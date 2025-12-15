LIVE TEXT Farul Constanța - UTA Arad, de la 17:30. Moment aniversar pentru Alexandru Ișfan!

Farul Constanța - UTA Arad, de la 17:30. Moment aniversar pentru Alexandru Ișfan! Superliga
Meciul dintre Farul și UTA din etapa 20, LIVE TEXT pe Sport.ro.

UTA AradIanis ZicuAdrian MihalceaFarul ConstantaAlexandru Isfan
Farul Constanța - UTA Arad

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:30, Farul Constanța și UTA Arad se întâlnesc în etapa a 20-a din Superligă.

Cinci victorii, două remize și doar două înfrângeri este palmaresul înregistrat de dobrogeni în campionatul curent pe teren propriu.

Arădenii au câștigat patru dintre ultimele cinci jocuri disputate în SuperLigă, rezultate în urma cărora au încheiat runda precedentă pe loc de play-off.

15 dintre cele 23 de goluri încasate de constănțeni au fost primite în prima repriză, dintre care șapte până în minutul 15.

Farul, echipa cu cele mai multe driblinguri reușite din Superligă, UTA a marcat cele mai multe goluri cu capul

Opt goluri cu capul a marcat UTA în precedentele 19 etape, locul 1 la acest capitol.

Farul este formația cu cele mai multe driblinguri reușite - 176 (UTA - 158, locul 3).

Alexandru Ișfan, la meciul 150 în Superligă

În cazul în care va fi utilizat, Alexandru Ișfan (25 de ani) va bifa meciul cu numărul 150 în SuperLigă, competiție în care a marcat de 15 ori și a oferit șapte pase gol.

Cu 7 assist-uri, Alin Roman a încheiat runda anterioară în fruntea clasamentului pasatorilor decisivi din ediția în curs. 

Sezonul excelent făcut de mijlocașul arădenilor este completat cu 4 goluri înscrise, toate decisive.

Statistica întâlnirilor directe dintre Farul și UTA

De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, Farul și UTA s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de două ori au câștigat constănțenii, de trei ori s-au impus oaspeții din acest meci, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Patru dintre cele 13 dueluri s-au încheiat fără gol marcat, dintre care unul pe terenul dobrogenilor (20 noiembrie 2021).

Ultimul succes bifat de ,,marinari”: 24 februarie 2023, UTA - Farul 0-1.

Antrenorii Ianis Zicu și Adrian Mihalcea au fost colegi la Dinamo trei sezoane

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 9 august 2025, UTA - Farul 2-1 (marcatori: Marinos Tzionis, Dmytro Pospielov / Eduard Radaslavescu).

De reamintit că, în perioada în care au activat ca jucători, antrenorii Ianis Zicu și Adrian Mihalcea au fost colegi la Dinamo timp de trei sezoane (2000-2001, 2001-2002, 2004-2005). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
Veste excelentă pentru națională! Rom&acirc;nii au marcat pentru Dinamo mai mult ca niciodată
Neymar s-a plimbat &icirc;n buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian
Un oficial din Superliga l-a dezamăgit pe Adi Mutu: &rdquo;Să stai pe l&acirc;ngă el și să-i spui c&acirc;t de mare și frumos e nu ajută&rdquo;
Din liga a doua, la FCSB! Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t pentru mercato: Cea mai bună șmecherie!
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau &icirc;n Europa? Situație bizară &icirc;n Grecia
Unirea Slobozia &ndash; FCSB, de la ora 20:30: campioana dă de o echipă &icirc;ntr-o formă catastrofală
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: &rdquo;Nu mai puțin de 13 milioane de euro!&rdquo;

CSM București, &icirc;n Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;

S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu transferul: &bdquo;Au fost mai multe oferte&rdquo;

OUT p&acirc;nă &icirc;n 2026! MM Stoica a făcut anunțul: &bdquo;Are piciorul mai v&acirc;năt dec&acirc;t cerul lui Bacovia&rdquo;

Din liga a doua, la FCSB! Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t pentru mercato: Cea mai bună șmecherie!
Un oficial din Superliga l-a dezamăgit pe Adi Mutu: &rdquo;Să stai pe l&acirc;ngă el și să-i spui c&acirc;t de mare și frumos e nu ajută&rdquo;
Neymar s-a plimbat &icirc;n buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau &icirc;n Europa? Situație bizară &icirc;n Grecia
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena &icirc;n sezonul următor
Legătura nebănuită dintre Ianis Zicu și Martin Adam, atacantul Ungariei, numit &bdquo;gras&rdquo; &icirc;n L Equipe
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea și-a făcut praf jucătorii, după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu CFR Cluj: M-au dezamăgit! &nbsp;
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață &icirc;și așteaptă vizitatorii

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

