"Nu au ce cauta la nationala!" Valeriu Iftime este TRANSANT in legatura cu convocarile la echipa nationala! Pe cine AR INTERZICE patronul lui Botosani 

Botosani s-a impus pe teren propriu cu CFR Cluj, 2-1.

Echipa lui Valeriu Iftime a invins-o pe Campioana Romaniei, prin golurile lui Askovski si Roman. Pereira a inscris singurul gol al CFR-ului, in minutul 21. Patronul lui Botosani a vorbit in exclusivitate la PRO X, despre echipa nationala si vedetele Astrei. Iftime este de parere ca Tamas, Budescu si Alibec nu mai au ce cauta la nationala.

"Daca suntem cu capul, da, il luam pe Tamas la nationala. Sa fim seriosi. Tamas a fost un fotbalist foarte bun, acum joaca unde joaca, dar nu e el pe primul loc. Pe primul loc sunt Budescu si Alibec. Vor lua bataie la Cluj, daca nu e Alibec pe teren, nu ai ce face. La fel si in cazul lui Budescu. Sunt extraordinari amandoi, au intrat in starea asta in care echipa stie sa se apere, dar se apara cu 8 si 2 atacanti, se apara foarte bine.

Parerea mea e ca Gabi si-a facut treaba la nationala. Daca incepem iar cu Tamas, Sapunaru. Nu, nu ai ce face cu Alibec si Budescu cu Islanda. Ei nu merg decat la echipa asta, joaca la noi, au inteligenta asta pe contraatacuri. Sa joace asa Romania cu Islanda? Ce sa faci cu ei acolo?

Nu sunt deloc pe ideea ca ar trebui rechemati la nationala Tamas, sau alti jucatori. Sunt jucatori tineri care pot fi chemati, care pot sa creste si care ne pot califica", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.