E-MIL prezintă Pastila de Sport

*FCSB, pe cale să facă o victimă celebră. Partida FCSB – Feyenoord, scor 4-3, continuă să facă valuri. Pentru că revenirea campioanei României, condusă cu 3-1 la un moment dat, i-a înfuriat pe specialiștii din Olanda. Sport.ro îți spune ce riscă un fost vicecampion mondial, după înfrângerea de la București.

*Turcii îl „îngroapă“ pe starul României. Probleme tot mai mari pentru selecționerul Mircea Lucescu. Cu trei luni și jumătate înaintea barajului cu Turcia de la Istanbul, primul pentru calificarea la Mondiale, el asistă la prăbușirea unui om de bază. Sport.ro dezvăluie despre cine e vorba.

*Drama fotbalistică a lui Nicolae Stanciu. La 32 de ani, fostul căpitan al României a ajuns într-o situație de care nu s-a mai lovit nicăieri, în toată cariera sa de până acum. Sport.ro prezintă coșmarul pe care îl trăiește Stanciu, de când a ajuns la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.

