"Mai fumez uneori, dar nu la pauza." :) Dezvaluirile lui Alibec de la echipa nationala

Denis Alibec a vorbit despre episodul in care a fost acuzat ca a fumat in vestiarul echipei nationale.

Atacantul a fost acuzat la Euro 2016 ca a fumat in vestiar la pauza partidei cu Franta. Alibec a recunoscut ca mai fumeaza, dar niciodata nu o face la pauza unui meci.

"Mai sunt fumator, mai fumez uneori. Dar nu s-o fac la pauza unui meci. N-am fumat in viata mea la pauza", a spus Alibec la digi.

Atacantul a venit si cu o explicatie pentru momentul care a dus la aceste acuze:

"Eu am un obicei inainte sa intru pe teren. Ma spal pe picioare, asa-mi vine mie. Si dupa aia ma incalt cu ghetele si raman asa. Nu stiu cum s-a spus asta. Bine, am intarziat un pic, vreo doua minute, si s-a spus ca am fumat. Dar nu, cu siguranta n-am fumat. As fi recunoscut", a mai spus Alibec.

Denis Alibec are 8 goluri si 5 pase decisive pentru Astra in acest sezon de Liga 1.