Razvan Lucescu exclude o revenire la echipa nationala, insa vine cu o propunere: "Are experienta, valoarea si varsta perfecta!" Despre cine e vorba 

Razvan Lucescu a castigat Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal. Fostul selectioner nu se gandeste sa revina la echipa nationala.

Lucescu exclude posibilitatea ca el sa mai revina la echipa nationala, insa are o propunere. Pe tatal sau, Mircea Lucescu, despre care spune ca trece prin momentul ideal pentru a prelua echipa nationala:

"Eu nu mai sunt pe lista. Si am spus-o foarte clar, nu ma vad antrenor la echipa nationala, la nicio echipa nationala. Eu sunt un antrenor care trebuie sa fie zi de zi pe teren. Eu nu sunt geniu, nu gasesc idei pe moment care sa rastoarne situatia, sa schimbe rezultate. Eu trebuie sa fiu pe teren zi de zi sa pot transmite prin munca si seriozitate ideea de grup, de generozitate pentru echipa. Asta o pot face zi de zi. Personal, cred ca da. Eu cred ca are experienta si valoarea, are varsta perfecta, se potriveste la acest moment pentru asa ceva. Are ochiul, este unul dintre antrenorii cei mai titrati din lume. Asa gandesc eu. Nu stiu ce ar spune daca-l intrebi pe el. Din discutiile pe care le-am avut cu el saptamanile trecute, nu l-am simtit ca ar vrea sa mai revina. Nu am avut nicio discutie cu el pe tema echipei nationale", a spus Razvan Lucescu pentru telekom.