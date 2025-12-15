După ce a obținut semnătura fundașului central Andre Duarte (28 de ani), liber de contract după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest, FCSB plănuiește să transfere și alți jucători portughezi.



Gigi Becali transferă portughezi din liga a doua: "Cea mai bună șmecherie e cu portughezii"

Gigi Becali a dezvăluit recent că a fost tentat de achiziționarea mijlocașului Joao Lameira (26 de ani), de la Oțelul Galați, însă FCSB s-a răzgândit și s-ar fi reorientat către anumiți fotbaliști care evoluează în liga a doua din Portugalia.



"Lameira nu e chiar așa... e bunicel, nu pierde mingea, pasează, dar nu. O să vedeți voi. Nu cred că e de FCSB. Vreau altceva și am pus ochii pe unul. Nu vreau să dau prea multe detalii. Când va fi făcut, o să fie și gata. Avem alții din Portugalia. Vom studia. Vor veni 5-6 jucători.



Cea mai bună șmecherie e cu portughezii. Acum mi-am dat seama. Sunt jucători tehnici cu care poți face față. Au școală și te poți descurca cu ei. Sunt jucători medii, nu slabi. Bineînțeles, trebuie să iei ceva cremă ca să poți face diferența.



Miculescu, Bîrligea, Tănase, Olaru, iar după aia cineva care să care pianul, adică 2-3 portughezi. Portughezii sunt buni peste noi, dar ăia sculă sunt la Benfica, Porto, Sporting. Am portughezi de acolo, din liga a doua", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

