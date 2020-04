"El poate juca pentru nationala!" Primul jucator strain care ar putea evolua pentru echipa nationala! Anuntul facut de secundul lui Radoi

Nicolae Dica, secundul lui Mirel Radoi, a anuntat cine ar putea fi primul jucator strain de la nationala.

Antrenorul secund al lui Mirel Radoi de la echipa nationala, Nicolae Dica, a vorbit despre posibilitatea ca la echipa nationala sa evolueze si jucatori straini, iar primul care ar putea juca sub tricolor este Mario Camora, fundasul celor de la CFR Cluj.

"Tinand cont de experienta pe care o are el, este un jucator care in Romania s-a impus, s-a acomodat foarte bine, este de atatia ani in Romania, joaca la echipa campioana, meciuri in cupele europene. In momentul cand va fi cetatean roman cu acte in regula si va avea evolutii bune, va fi sanatos, este unul dintre jucatorii care pot sa ajunga la echipa nationala. Mai ales ca noi pe acea pozitie nu stam foarte bine", a declarat Nicolae Dica, la Telekomsport.