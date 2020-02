La nationala mare sau la U 21? Pentru ce echipa nationala va evolua Ianis Hagi! Anuntul facut de Adrian Mutu: "Sper sa fie unul dintre jucatorii determinanti!"

Adrian Mutu a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi.

Selectionerul nationalei de tineret, Adrian Mutu, a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi de la Rangers si a lamurit la ce nationala va juca. Mutu este de parere ca locul lui Ianis Hagi este la nationala mare, datorita evolutiile extrem de bune pe care le-a avut de cand evolueaza in tricoul celor de la Rangers. Singura optiune pentru ca Ianis Hagi sa fi fost chemat la nationala de tineret, s-ar fi intamplat doar daca acesta nu ar fi avut prestatii convingatoare in Scotia, sau nu ar fi prin prea multe minute la trupa antrenata de Steven Gerrard.



"E pentru echipa nationala mare, Ianis. Cred ca forma in care se afla...Sper eu sa fie unul dintre jucatorii determinanti la echipa nationala mare. Pai nu as putea sa vad cum sa ajute daca e la nationala mare. Daca s-ar fi intamplat ceva cu el, in sensul ca nu ar fi jucat si ar fi intr-o perioada sa spunem grea asa cum s-a intamplat inainte sa plece din Belgia, probabil ca ar fi venit la nationala de tineret atat pentru calitatile pe care le are si pentru a-i da sansa de a-l revitaliza, de a fi gata pentru nationala mare.



Pentru ca ideea nationalei de tineret nu este doar de a face rezultate, ci si de a forma pentru nationala mare. Pana acum se pare ca este intr-o forma buna, a facut jocuri foarte bune, are un moral presupun extraordinar in momentul de fata si sper sa il aiba si intr-o luna, atunci cand Mirel va avea nevoie de el", a spus Adrian Mutu, la Telekom.