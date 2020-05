O echipa nationala a Romaniei ar fi fost contaminata in masa: „Avem suspiciunea ca multi sportivi au jucat cu coronavirus!”

Mai multi jucatori ai nationalei de rugby a Romaniei sunt suspectati ca au jucat in meciuri oficiale, desi erau infecatati cu Covid-19.

Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby, crede ca este posibil ca multi dintre componentii echipei nationale sa fi fost infectati cu noul tip de coronavirus, in cantonamentul din Antalya si sa fi jucat meciurile din Rugby Europe Championship, crezand ca au doar o raceala mai puternica. Meciul cu Georgia, care s-a jucat pe 1 februarie, a fost la un pas sa nu se dispute, dupa ce mai multi jucatori romani au acuzat simptome de gripa.

„Noi avem avem suspiciunea ca, la meciul cu Georgia (n.r.- 1 februarie 2020, Martkopi, meci pierdut cu 13-41), multi jucatori ar fi putut avea Covid-19. Multi componenti ai lotului si cativa membri ai staff-ului au acuzat o raceala puternica, care a facut ca aproape sa nu se joace meciul. La inceputul anului, in cantonamentul din Antalya (n.r.- 12-22 ianuarie 2020), dar si la partidele cu Georgia, Portugalia (n.r.- 8 februarie, Caldas da Rainha, meci pierdut cu 11-22), Spania (n.r. - 22 februarie, Botosani, castigat cu 24-7) si Rusia (n.r. - 7 martie, Krasnodar, pierdut cu 25-32), multi jucatori au avut o stare gripala inexplicabil de puternica, despre care putem trage concluzia acum ca ar fi fost efectul coronavirusului. Dupa ce se ridica starea de urgenta, vrem sa ducem jucatorii la analize, ca sa vedem daca prezinta anticorpi pentru aceasta boala. Tot raul spre bine, daca au avut coronavirus, atunci ei sunt imunizati si pot sa isi desfasoare activitatea mai relaxati.

Nu ne gandim inca la reluarea competitiilor. Am facut un ghid strict, impreuna cu Federatia Internationala de Rugby, pentru a impune niste reguli pentru reintrarea in activitate si revenirea la antrenamente. Intai pe grupuri de cate 3 jucatori, apoi de cate 5, de cate 7, fiecare cu balonul lui. Rugby-ul este un sport de echipa si exista mai multe probleme, pentru ca jucatorii se ating des si se atinge mult mingea. Vom respecta toate regulile impuse de autoritati si, daca putem relua pregatirea si sa parcurgem cu suscces toate etapele, atunci ne putem gandi la reluarea competitiilor in septembrie sau octombrie. Cred ca este o nedreptate sa nu se incheie competitiile pe teren. Vrem sa reluam campionatul intern, am amanat finalitatea tuturor competitiilor pentru ca avem timp sa incheiem anul acesta returul, iar anul viitor vom porni alt campionat.

In privinta izolarii, a fost o perioada grea pentru sportivi, care sunt obisnuiti cu un stil si un ritm de viata alerte. Ei au continuat pregatirea individuala, cum s-a putut, unii in apartament, altii in curtea casei. Abia asteapta cu totii sa reia activitatea normala, sa revina sportul, societatea si economia la normal”, a declarat Petrache pentru Sport.ro.