Romania va juca primul meci oficial dupa o pauza de un an! Dica spune ca "tricolorii" abia asteapta barajul cu Islanda: "Entuziasmul va fi mare"

Nationala Romaniei nu a mai disputat un meci oficial din noiembrie 2019.

Cu multe meciuri amanate din cauza coronavirusului, Romanie se vede nevoita sa intre pe teren, cel mai probabil in barajul cu Islanda, dupa o pauza de un an. Ultimul meci al "tricolorilor" a fost in noiembrie anul trecut, infrangerea cu 5-0 in fata Spaniei, in urma careia selectionerul Cosmin Contra a fost demis.

Noul staff tehnic, format din Mirel Radoi si Nicolae Dica, nu a apucat inca sa debuteze, iar primul meci oficial ar putea avea loc abia in toamna.

Nicolae Dica, secundul nationalei, spune ca jucatorii sunt pregatiti sa intre pe teren si ca aceasta pauza a afectat pe toata lumea, nu doar pe noi.

"Nu exista meci amical inainte de Islanda, nu sunt date si programul va fi foarte incarcat. Cam in septembrie va fi primul meci, sa vedem daca de Liga Natiunilor sau barajul. Pauza este foarte mare intr-adevar, dar nu depinde de noi.

Nu ne incurca reprogramarea pentru ca nu suntem doar noi in aceasta postura. Jucatorii isi doresc foarte mult sa reinceapa antrenamentele oficiale si sa aiba din nou meciuri. Doar acest lucru pot sa spun ca le lipseste si ca isi doresc mult sa revina pe teren.

Cred ca acum entuziasmul va fi mai mare. Toata lumea isi doreste sa revina fotbalul, sa vedem meciuri la televizor, sa vina lumea la stadion.

Lumea era nerabdatoare sa vada noul staff, sa vada schimbarea, dar asteptarea asta va face entuziasmul si mai mare.

Va fi complicat, dar important e ca jucatorii sa fie sanatosi si sa evolueze meci de meci. Daca nu vom putea sa ii vedem la fata locului, ii vom vedea la televizor, dar important este sa inceapa", a spus Nicolae Dica, la PRO X.

Amintim ca Romania a castigat dreptul de a participa in play-off-ul pentru Campionatul European datorita clasarii din Liga Natiunilor. "Tricolorii" vor intalni Islanda, in deplasare, iar in cazul unei victorii, acestia ar urma sa joace impotriva castigatoarei dintre Ungaria si Bulgaria, tot in deplasare, pentru un loc la EURO 2020 (amanat pentru 2021).