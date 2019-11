BOMBA: Mirel Radoi vrea sa aduca jucatori straini la echipa nationala! Primii doi jucatori pe care a pus ochii! Anunutul momentului

Mirel Radoi a facut un anunt bomba.

Noul selectioner al Romaniei, Mirel Radoi, a facut o declaratie bomba. Acesta a spus ca are de gand sa aduca la echipa nationala jucatori straini. Selectionerul are doua tinte in vizor. Este vorba despre atacantul celor de la CFR Cluj, Bilel Omrani si atacantul celor de la Gaz Metan Medias, Mitica Cardoso.

"In momentul de fata sunt doi jucatori straini pe care i-as putea identifica ca jucatori care ar putea fi naturalizati, Omrani si Cardoso. Sunt jucatorii care mie imi plac si o sa avem o discutie la nivel de Federatie.

Nu avem cum sa facem procedurile pentru meciul cu Islanda. Dar pentru perioada urmatoare. Va fi foarte greu, pentru ca trebuie sa vedem exact procedurile juridice, daca are nationalitate, cum de la cine, bunic, strabunic, daca are buletin sau pasaport", a spus Mirel Radoi la Telekom.