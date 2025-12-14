LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00, Genoa și Inter Milano se întâlnesc în etapa cu numărul 15 din Serie A.

Meciul de pe ”Luigi Ferraris” este și un duel al românilor, Dan Șucu vs Cristian Chivu - primul este patron și președinte la Genoa, unde este legitimat și tricolorul Nicolae Stanciu, al doilea este antrenorul lui Inter.

Daniele De Rossi l-a caracterizat pe Cristian Chivu în câteva fraze înaintea meciului direct



Meciul va fi unul special pentru Cristian Chivu din mai multe motive. Pe lângă faptul că va înfrunta echipa lui Dan Șucu la care este legitimat Nicolae Stanciu, Chivu se va întâlni cu un fost coechipier: antrenorul „grifonilor”, Daniele De Rossi.

Chivu a fost legitimat la AS Roma între anii 2003-2007. De Rossi, o legendă în capitala Italiei, a îmbrăcat același tricou între 2001 și 2019. Tehnicianul celor de la Genoa a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului căpitan al naționalei României.

„Eram foarte tineri când am jucat împreună. Pe teren, Chivu a avut mereu ceva de spus, atât tactic, cât și emoțional. E un om foarte inteligent.

Succesul pe care îl are acum mă bucură, dar evident că nu m-ar bucura și duminică. Merită tot succesul pe care îl are și feedback-ul pozitiv pe care îl primește. E un avantaj să ai un antrenor precum Cristian", a declarat Daniele De Rossi, înaintea duelului direct, la conferința de presă.

Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați



Cristi Chivu plănuiește o mutare cel puțin interesantă la Inter Milano.

Antrenorul român vrea să reunească doi frați la echipa pe care a preluat-o în vara acestui an.

Cristi Chivu vrea să îl transfere la Inter pe Khephren Thuram, fratele lui Marcus Thuram, iar pentru a face acest lucru a pus la punct o strategie interesantă. Pentru a-i convinge pe cei de la Juventus să îl cedeze pe Khephren Thuram, nerazzurrii au propus un schimb inedit.

Conform YardBarker, Cristi Chivu este dispus să renunțe în schimbul lui Thuram la Davide Frattesi, jucătorul ajuns la Inter în urmă cu doi ani.

Khephren Thuram este cotat, conform Transfermarkt, la 40 de milioane de euro, în comparație cu Frattesi care este cotat la 35 de milioane de euro. Juventus s-a arătat interesată de Frattesi încă de când fotbalistul evolua pentru Sassuolo.

Unele zvonuri apărute în presa italiană susțin că Juventus ar fi într-adevăr interesată de Frattesi, însă clubul din Torino nu are de gând să renunțe la Khephren Thuram, pe care îl consideră unul dintre cei mai importanți jucători din lot.



Clasamentul LIVE din Serie A

