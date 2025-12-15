Universitatea Craiova a irosit, în mod agonizant, prima „minge de meci“. Pentru că, dacă ar fi smuls egalul în partida de pe teren propriu cu Sparta Praga (1-2), atunci formația patronată de Mihai Rotaru ar fi fost ca și calificată în fazele eliminatorii din Conference League.

Așa însă, după înfrângerea venită cu un gol luat în minutul 89, emoțiile oltenilor s-au prelungit. Și, din păcate pentru Baiaram și compania, a „murit“ de tot varianta unei clasări în Top 8. Această clasare ar fi adus Craiovei 1,2 milioane de euro, după cum Sport.ro a explicat aici.

Universitatea Craiova, 96% șanse de calificare în play-off-ul optimilor

Dacă FCSB va reveni în Europa League, pentru ultimele două meciuri din grupă, în a treia și a patra săptămâna din luna ianuarie, în schimb, Universitatea Craiova își va încheia parcursul în grupa de Conference League încă de pe acum.

Joi (ora 22:00), oltenii vor bifa ultimul meci, în această fază, în deplasare, cu AEK Atena. Va fi o confruntare crucială pentru ambele formații! Pentru că grecii vor dori să încheie grupa în Top 8 – acum sunt pe 5 -, ca să ia mai mulți bani și să fie scutiți de play-off-ul optimilor.

De partea cealaltă, Craiova va avea nevoie de măcar un punct, ca să stea liniștită în privința unei clasări în Top 24. În Conference League, grupările care vor termina pe pozițiile 9-24 vor încasa câte 200,000 de euro și vor juca în play-off-ul optimilor.

Chiar dacă misiunea oltenilor se anunță a fi una dificilă, analiștii de la Football Meets Data o văd realizabilă. Așa se și explică procentul trecut în dreptul Universității, pentru o clasare între primele 24: 96%.

De remarcat că gruparea patronată de Mihai Rotaru a strâns deja 4,103,000 de euro datorită rezultatelor europene din actuala campanie. Așa că o eventuală calificare, în play-off-ul optimilor, ar ridica această sumă la peste 4,3 milioane de euro!

Concret, în meciul cu AEK Atena, oltenii pot obține atât bonusul pentru clasarea pe locurile 9-24 (200,000 de euro), cât și pe cel pentru un egal (133,000 de euro) sau pentru o victorie (400,000 de euro).

