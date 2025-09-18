Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător important în Liga 1 la Rapid și FC Național, care a evoluat și în străinătate la FC Sion (Elveția) și Skoda Xanthi (Grecia), crede că fotbaliștii români au o problemă de adaptare după transferuri în străinătate, din cauza modul în care au fost pregătiți din copilărie, care nu îi scoate aproape deloc din zona de confort. Dennis Man (PSV Eindhoven), Ovidiu Moldovan (Oviedo), Florinel Coman (Al Gharafa) sau Valentin Mihăilă (Rizespor) sunt câțiva dintre tricolorii care au momentan dificultăți la echipele lor de club.



"Jucătorului român îi place să stea în zona lui de confort"

"În primul rând, eu cred că jucătorul român a fost obișnuit să renunțe foarte ușor, atunci când dă de greu. Îi place să stea în zona lui de confort, iar atunci când pleci afară și dai de anumite obstacole ai tendința să renunți, să te întorci acasă, unde sunt lucrurile mult mai ușoare. Cred că aici este o problemă.



Vedem că le este foarte greu să se adapteze la ceea ce se joacă la momentul acesta în străinătate. Dar, din punctul meu de vedere, fotbalistul român are calitate, partea fizică se poate recupera, cred că suferim în continuare la mentalitate. Nu cred că e doar vina lor, e vorba de procesul de pregătire al jucătorilor, până la urmă.



"Jucătorul român a fost cocoloșit. Trebuie să schimbăm cu toții această abordare"

Jucătorul român a fost cocoloșit. Cred că trebuie să schimbăm cu toții această abordare și să încercăm să-i scoatem din zona lor de confort. Să-i pregătim cumva și pentru fotbalul mare, pentru că asta e cel mai important. Noi ne-am obișnuit să pregătitm jucătorul sau copilul pentru ceea ce se întâmplă în fotbalul nostru.



Încercăm, când ai un jucător bun, să-l cocoloșim, să-i dai cam tot ce vrea. E foarte important să îl scoți din zona lui de confort și să-l înveți că într-o carieră de fotbalist nu toate lucrurile sunt roz", a declarat Ovidiu Herea pentru Sport.ro.

