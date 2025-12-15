OFICIAL Câți fotbaliști din Superligă vor evolua la Cupa Africii 2025: FCSB trimite trei jucători, un român va fi și el prezent!

Câți fotbaliști din Superligă vor evolua la Cupa Africii 2025: FCSB trimite trei jucători, un român va fi și el prezent!
Competiția se desfășoară în Maroc în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.

Devis EpassySiyabonga NgezanaBaba AlhassanCAN 2025david kiki
Cupa Africii pe Națiuni ediția 2025 începe pe 21 decembrie și se încheie anul viitor, pe 18 ianuarie 2026.

Competiția continentală se va desfășura în Maroc, iar Superliga României trimite destui reprezentanți la acest turneu final.

Campioana FCSB, de exemplu, are trei jucători care vor evolua la CAN 2025: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), Baba Alhassan (Uganda) și David Kiki (Benin).

Cine sunt jucătorii din Superliga României prezenți la CAN 2025

Siyabonga Ngezana (FCSB / Africa de Sud)

* în Grupa B cu Angola, Egipt și Zimbabwe

Elio Capradossi (U Cluj / Uganda)

Baba Alhassan (FCSB / Uganda)

* în Grupa C cu Nigeria, Tanzania și Tunisia

David Kiki (FCSB / Benin)

Yohan Roche (Petrolul Ploiești / Benin)

* în Grupa D cu Botswana, RD Congo și Senegal

Esteban Obiang Orozco (FC Argeș / Guineea Ecuatorială)

* în Grupa E cu Algeria, Burkina Faso și Sudan

Devis Epassy (Dinamo / Camerun)

* în Grupa F cu Gabon, Coasta de Fildeș și Mozambic

De remarcat că în lotul Guineei Ecuatoriale se află și fostul fundaș stânga al Universității Craiova, Basilio Ndong, plecat în acest an de la olteni la KF Tirana din Albania.

Mario Marinică, românul prezent la Cupa Africii

În plus, avem și un român prezent la turneul final continental. Este vorba de Mario Marinică, selecționerul reprezentativei din Zimbabwe.

Tehnicianul de 61 de ani le-a mai pregătit până acum pe naționalele din Malawi și Liberia - cu prima a ajuns în premieră până în optimile Cupei Africii, la ediția din 2021.

În grupe, elevii lui Marinică vor lupta pentru calificare în grupa B cu Angola, Egipt și Africa de Sud.

Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana, la trei zile după ce a fost acuzat de Gigi Becali că se dă lovit

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a plecat din România la puțin timp după victoria lui FCSB contra lui Feyenoord (4-3), din Europa League.

Ngezana, criticat de mai multe ori în acest sezon pentru prestațiile sub așteptări de la FCSB, a avut o evoluție solidă în partida de joi cu Feyenoord. Chiar sud-africanul a deschis scorul în minutul 11, după un corner executat de Radunovic.

Fundașul cumpărat de la Kaizer Chiefs nu a terminat însă partida cu teren și a cerut să fie înlocuit în minutul 65. După meci, Gigi Becali l-a acuzat pe Ngezana că nu ar fi avut, de fapt, nicio problemă medicală și că doar ar fi vrut să se menajeze pentru Cupa Africii.

Ngezana a sosit duminică în cantonamentul naționalei de la Pretoria. Federația din Africa de Sud a postat și o fotografie de la antrenament cu stoperul lui FCSB.

