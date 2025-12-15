Cupa Africii pe Națiuni ediția 2025 începe pe 21 decembrie și se încheie anul viitor, pe 18 ianuarie 2026.

Competiția continentală se va desfășura în Maroc, iar Superliga României trimite destui reprezentanți la acest turneu final.

Campioana FCSB, de exemplu, are trei jucători care vor evolua la CAN 2025: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), Baba Alhassan (Uganda) și David Kiki (Benin).

Cine sunt jucătorii din Superliga României prezenți la CAN 2025



Siyabonga Ngezana (FCSB / Africa de Sud)

* în Grupa B cu Angola, Egipt și Zimbabwe

Elio Capradossi (U Cluj / Uganda)

Baba Alhassan (FCSB / Uganda)

* în Grupa C cu Nigeria, Tanzania și Tunisia

David Kiki (FCSB / Benin)

Yohan Roche (Petrolul Ploiești / Benin)

* în Grupa D cu Botswana, RD Congo și Senegal

Esteban Obiang Orozco (FC Argeș / Guineea Ecuatorială)

* în Grupa E cu Algeria, Burkina Faso și Sudan

Devis Epassy (Dinamo / Camerun)

* în Grupa F cu Gabon, Coasta de Fildeș și Mozambic

De remarcat că în lotul Guineei Ecuatoriale se află și fostul fundaș stânga al Universității Craiova, Basilio Ndong, plecat în acest an de la olteni la KF Tirana din Albania.

Mario Marinică, românul prezent la Cupa Africii



În plus, avem și un român prezent la turneul final continental. Este vorba de Mario Marinică, selecționerul reprezentativei din Zimbabwe.

Tehnicianul de 61 de ani le-a mai pregătit până acum pe naționalele din Malawi și Liberia - cu prima a ajuns în premieră până în optimile Cupei Africii, la ediția din 2021.

În grupe, elevii lui Marinică vor lupta pentru calificare în grupa B cu Angola, Egipt și Africa de Sud.

