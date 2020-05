Amanarea barajului cu Islanda, avantajul Romaniei! Un fost jucator al nationalei crede in CALIFICARE: "Va fi eroul nostru!" Cine ii poate salva pe tricolori

Barajul nationalei Romaniei cu Islanda, programat initial in martie a fost amanat pentru toamna din cauza pandemiei de coronavirus.

Amanarea barajului din cauza pandemiei poate fi benefica pentru nationala Romaniei, sustine Lucian Sanmartean. Fostul fotbalist are incredere in selectionerul Mirel Radoi ca poate califica echipa la Campionatul European din 2022 si deveni eroul Romaniei, asa cum a facut-o cu nationala "mica".

"Mirel are acum o perioada mai lunga la dispozitie sa isi cunoasca mai bine jucatorii, jucatorii sa inteleaga mai bine ce isi doreste de la ei, iar perioada asta poate fi in avantajul nostru, pentru ca le da posibilitatea sa lucreze impreuna, ii da posibilitatea lui Mirel sa le cunoasca potentialul.

Eu cred ca va avea parte si de noroc asa cum a avut si la echipa nationala de tineret si va reusi sa ne califice. Atunci va fi eroul nostru, eroul Romaniei", a declarat Lucian Sanmartean pentru PRO TV.

Lucian Sanmartean a debutat in 2002 la nationala mare a Romaniei, pentru care a jucat 21 de meciuri. Mijlocasul s-a retras in 2018, la 20 de ani distanta de momentul in care a debutat in fotbalul profesionist.

De-a lungul carierei, Sanmartean a trecut pe la echipe precum Panathinaikos, Utrecht, Vaslui, FCSB, Ittihad sau Pandurii. Fostul mijlocas s-a retras de la Voluntari, unde a jucat un an.