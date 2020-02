"Acolo as vrea sa antrenez!" Cosmin Contra e pregatit sa antreneze din nou dupa despartirea de echipa nationala! Unde vrea sa mearga fostul selectioner

Cosmin Contra vrea sa revina in fotbal.

Fostul selectioner al echipei nationale, Cosmin Contra, nu a stat departe de fotbal dupa ce a plecat de pe banca tricolorilor, insa nu a mai antrenat nicaieri. In acest moment ocupa functia de analist VIDEO la UEFA, dar a dezvaluit ca ar vrea sa se intoarca in antrenorat, la o echipa din Spania.

"Astept ca in curand sa pot sa antrenez din nou, cred ca aceasta vacanta binevenita dupa cei doi ani petrecuti la nationala nu a facut altceva decat sa ma linisteasca atat in interior, cat si in exterior, sa analizez exact ceea ce s-a intamplat la echipa nationala. Acum, cu fortele recuperate, dornic sa incep din nou sa muncesc si sa imi demonstrez valoarea.

Au fost multe discutii in ultimele doua luni, dar, sincer, am vrut sa astept sa vad daca am posibilitatea sa antrenez aici, in Spania, ori la o echipa din Segunda Division care vrea sa promvoeze ori la o echipa de Primera Divison pentru ca au fost multe echipe care au schimbat antrenorii. Am fost la foarte multe echipe in carti, am avut si discutii, dar au fost alesi alti antrenori, pe diferite criterii. Atunci nu e foarte usor sa intri aici, in Spania, dar cred ca pe viitor voi avea sansa sa demonstrez ceea ce pot", a spus Cosmin Contra pentru Telekomsport.