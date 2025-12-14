(n.r. Ce îmi poți spune despre interesul pe care l-au avut Dinamo și FCSB de a te transfera?) De la Dinamo am avut mai multe oferte. De la FCSB am avut câteva, mai ales că la vremea respectivă vorbeam foarte mult cu Anamaria Prodan. Ea m-a ajutat cu transferul în Arabia, a fost ceva extraordinar din viața mea, dar pentru o perioadă scurtă. Suntem prieteni până în ziua de azi. M-a respectat ca om, mi-a respectat familia și eu sunt foarte mulțumit și îi voi mulțumi toată viața. La Dinamo au fost mai multe oferte, inclusiv în 2017 când a fost și ultima, când erau Mutu și Contra. Nu s-a întâmplat în cele din urmă.”, a dezvăluit Eric de Oliveira pentru Sport.ro.



Cât despre ofertele de la FCSB, Eric a explicat că a fost de mai multe ori aproape de a se alătura formației roș-albastre. „La FCSB am fost de mai multe ori aproape, în 2013, iar în 2016 s-a încercat iar. Dar nu am vorbit cu Becali, cu Gigi Becali nu am vorbit niciodată. Nu, lumea are impresia că mie nu îmi place Steaua (n.r. FCSB). Mie îmi place galeria lui Dinamo, a Rapidului, țin cu Farul pentru că am lucrat, dar am și jucat acolo. Mie îmi place fotbalul, nu am treabă cu FCSB-ul. M-am bucurat foarte mult când Olaru a fost campion. I-am spus că mi-aș dori să îl văd campion. Nu poți să ai dușmănie cu Steaua (n.r. FCSB). În meciul cu Manchester United, când a murit marele Duckadam, Dumnezeu să-l ierte, și cei de la FCSB au făcut mozaicul acela frumos l-am dus și pe copilul meu acolo și el a rămas încântat. N-am nimic, am fost și pe Arenă (n.r. Arena Națională) la meciul cu Manchester United, nu am treabă, toți cei de acolo făceau poză cu mine, foarte ok. Din contră, noi mai glumim pe internet... Trei puncte! (n.r. râde).”, a adăugat Eric. Eric de Oliveira a fost de-a lungul carierei la Metropolitano, Gaz Metan, Karpaty Lviv, Pandurii, Matsumoto Yamaga, Al-Ahli, Najran SC, Viitorul (Farul), Al-Markhiya SC și FC Voluntari. Brazilianul este cel mai bun marcator străin din istoria Superligii cu 66 de goluri marcate.

