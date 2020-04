Ultima ora | UEFA ar putea schimba din nou data barajului dintre Romania si Islanda! Cand ar putea sa se joace meciul

UEFA ar putea amana din nou barajul dintre Islanda si Romania.

Meciul dintre Romania si Islanda, meci contand pentru semifinala barajului EURO 2020, ar fi trebuit sa se dispute in luna martie a acestui an. Din cauza pandemiei de coronavirus, partida a fost amanata pentru luna iunie, insa aceasta ar putea sa se joace in septembrie, potrivit GSP.

Comitetul Executiv UEFA, va aborda maine aceasta problema. Partidele din play-off ar putea sa se joace in septembrie, urmate in octombrie si noiembrie de Nations League. Daca Romania va trece de Islanda, va juca in finala barajului cu invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria.