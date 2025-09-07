Cele două echipe își dau întâlnire la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Pentru tricolori va fi al cincilea meci din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, în timp ce pentru ciprioți, va fi al patrulea.

Sursă Foto: Corespodenți Pro TV

Naționala României a ajuns în Cipru! Suporterii i-au așteptat pe tricolori la hotel



Naționala s-a cazat duminică seară la hotelul Lordos Beach din Larnaca. Suporterii i-au întâmpinat pe tricolori, care au semnat autografe înainte să pătrundă în incinta hotelului.



Naționala României se situează pe locul trei în Grupa H a preliminariilor cu șase puncte



Tricolorii sunt la trei lungimi în spatele Austriei, ocupanta poziției secunde, care are un meci în minus, și la șase puncte în spatele liderului Bosnia, cu care sunt la egalitate de meciuri.



După meciul cu Cipru, pentru România mai rămân doar trei dueluri de disputat în campania de calificare la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



În octombrie va avea loc meciul cu Austria de la București, iar în acțiunea din noiembrie au fost programate ultimele două confruntări: partida esențială cu Bosnia din deplasare și confruntarea cu San Marino de la Capitală.

