Prima selectie facuta de Adi Mutu, cu nume surprizatoare chemate la nationala U21

FCSB, Viitorul si FC Botosani sunt echipele cu cei mai multi jucatori convocati. Niciun fotbalist selectionat de la Dinamo si CFR Cluj.

In perioada 3-5 august 2020, Adrian Mutu, selectionerul reprezentativei U21 a Romaniei, a decis sa organizeze un stagiu de pregatire la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia, unde e programat si un meci amical cu Farul Constanta. Reunirea va avea loc la Mogosoaia, pe 3 august, unde cei 23 de jucatori vor ramane sub comanda noului selectioner pentru 3 zile, pana pe 5 august, cand e programata partida de pregatire cu echipa patronata de Ciprian Marica si antrenata de Ianis Zicu. FRF monitorizeaza evolutia pandemiei Covid-19 la nivel national si, in cazul in care situatia o va impune, actiunea ar putea fi reprogramata sau chiar anulata.

In lotul chemat de Mutu se afla si nume noi, precum portarul Marius Popa (FC Rapid 1923), Denis Harut (FC Botosani), Constantin Dima (Astra), Raul Oprut (FC Hermannstadt), Carlo Casap (FC Viitorul), Alexandru Matan (FC Voluntari) si George Cimpanu (FC Botosani), jucatori care au avut evolutii bune in acest sezon de Liga 1 si Liga 2, beneficind de ajutorul regulilor U21 si U20, impuse de FRF pentru cresterea nivelului valoric al echipelor nationale.

Preliminariile pentru Euro 2021 se vor disputa in septembrie, octombrie si noiembrie 2020. In acest moment, „tricolorii mici” se afla pe pozitia secunda in Grupa 8, cu 10 puncte acumulate, dupa Danemarca (15p) si inaintea Finlandei (7p). Cele noua castigatoare ale grupelor, precum si cele mai bune cinci locuri secunde se vor alatura gazdelor Ungaria si Slovenia la turneul final, programat pentru perioada 31 mai - 6 iunie 2021. Meciurile din cele patru grupe ale competitiei se vor desfasura intre 24 si 31 martie 2021. Baietii lui Mutu mai au de jucat cu Danemarca (acasa), Finlanda (deplasare), Malta (deplasare), Ucraina (deplasare) si Malta (acasa).

Lotul convocat pentru aceasta actiune de pregatire:

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Marius Popa (FC Rapid 1923);

Fundasi: Radu Boboc, Virgil Ghita (ambii, Viitorul), Denis Harut, Andrei Chindris (ambii, FC Botosani), Alexandru Pascanu (FC Voluntari), Constantin Dima (Astra Giurgiu), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), Raul Oprut (FC Hermannstadt);

Mijlocasi: Marius Marin (Pisa / Italia), Vlad Dragomir (Perugia / Italia), Olimpiu Morutan, Darius Olaru (ambii, FCSB), Andrei Ciobanu, Carlo Casap (ambii, FC Viitorul), Alexandru Matan (FC Voluntari), George Cimpanu (FC Botosani);

Atacanti: Dennis Man, Florinel Coman, Adrian Petre (toti, FCSB), George Ganea (FC Viitorul).