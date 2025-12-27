Real Madrid va încerca să îl transfere pe Vitinha, coordonatorul de joc de la campioana en-titre a Europei, PSG, dacă Vinicius nu își va prelungi contractul cu „Los Blancos”.



Vitinha, cumpărat de Real Madrid cu banii de pe Vinicius?



Contractul starului brazilian cu gruparea de pe Santiago Bernabeu urmează să expire pe 30.06.2027. Vinicius i-ar fi transmis lui Florentino Perez că nu își va prelungi angajamentul până relația sa cu Xabi Alonso nu se va îmbunătăți.



Mai mult decât atât, extrema stânga în vârstă de 25 de ani pretinde un salariu anual de 30 de milioane de euro pentru a continua alături de madrileni.

Planul pregătit de Florentino Perez

În cazul în care Vinicius nu va deveni mai maleabil, Florentino Perez va renunța la prelungirea contractului unuia dintre favoriții săi.

În situația respectivă, pentru a nu-l pierde gratis, Perez va încerca să îl vândă pe Vinicius în vară pentru suma de 100 de milioane de euro.

Cu banii respectivi, Real Madrid intenționează să îl achiziționeze pe Vitinha (25 de ani), mijlocașul central și coordonatorul de joc de la PSG, după cum informează Cadena Ser, citată de AS.

