OPINIE Războinicul luptă până la ultima picătură de sânge. Andru Nenciu scrie despre românul dătător de speranțe

Războinicul luptă p&acirc;nă la ultima picătură de s&acirc;nge. Andru Nenciu scrie despre rom&acirc;nul dătător de speranțe Opinii
Andru Nenciu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Și-a creat o fundație solidă de fotbal la Timișoara. Sorin Vlaicu, fostul mare mijlocaș al lui Poli, l-a învățat Abecedarul sportului pe care-l iubește.

TAGS:
RomaniaCM 2026barajemotia anului 2025marius marinEchipa Nationala de FotbalRomania-Turciaandru nenciu
Din articol

Își ciulea urechile când Vlaicu îi spunea pe linia careului de 16 metri povești cu Atletico Madrid și asculta fără să clipească. Vlaicu îl bătea la cap până-i făcea cucuie cu câte un buchet de sfaturi: "Trebuie să muncești pentru a-ți îndeplini visul". Puștiul bănățean cu siluetă de atlet războinic colecta informații neîncetat de la Sorin Vlaicu. "De la el am învățat multe, așa am ajuns în fotbalul italian, așa am ajuns în naționala de tineret", îi mărturisea reporterului, cu mulți ani în urmă.

A învățat să nu se lase călcat în picioare de adversari. Îl admira pe Alexa. De pe Dan Păltinișanu, de la câteva bătăi de inimă distanță de Chirug sau de acasă, din fața televizorului, de unde vocea comentatorului îi acoperea gândurile. Puștiul școlit în Timișoara își scrijelea notițe în minte cu fișa postului. 

  • Marius marin lucescu
×
Marius Marin / Foto: Imago
Marius Marin, căpitan la Pisa / Foto: Imago
Pisa i-a stabilit pretul lui Marius Marin! Ce club din Liga 1 s-a lovit de cerintele italienilor pentru capitanul nationalei U21
ÎNAPOI LA ARTICOL

Războinicul luptă până la ultima picătură de sânge

Știe că munca lui de la mijlocul terenului e un energizant fără de care nu poate trăi. Termină de multe ori partidele cu tricoul sfâșiat de adversari, cu genunchii juliți. Cu urechea tăiată, ca la Zenica, 1-3 cu Bosnia. Sau cu sângele șiroindu-i prin jambiere, ca la reprezentativa de tineret. A purtat cu mândrie banderola de căpitan la U21 și o păstrează pentru a o preda copiilor săi. De multe ori munca lui nu se vede în jocul naționalei, dar e esențială. Ară terenul în lung și-n lat, bagă capul în gheata adversarului și nu scapă niciun oftat când tibiile îi trosnesc în ciocniri dure.

A ajuns în Italia și a devenit om important în istoria grupării Pisa și datorită disciplinei. Datorită programului de antrenament făcut ca la carte încă din copilărie. Mama sa îl trezea cu o oră înainte de școală și viitorul mijlocaș alerga la juniorat pe străzi pentru a avea o condiție fizică de invidiat. Se uitau curios și o doamnă de la blocul vecin și un poștaș pe bicicletă și alți copii care urcau tacticos în mașina părinților. M.M. nu putea rata alergarea de dimineață. Știa că a pornit ca într-o călătorie prin urechile acului spre cariera la care visa. Și mai știa că pe lângă 'task-ul' lui Vlaicu, munca, mai trebuie să aibă și noroc. Ziua o încheia întotdeauna cu un program de flotări și abdomene. Și de asta a răzbit în Italia, unde trăiește de la 17 ani.

România - Turcia | Prezența lui dă greutate echipei naționale

Le e recunoscător părinților mereu. Oamenilor care i-au dat câte un sfat bun. Fanilor naționalei. Tuturor românilor. De multe ori, comentatorii partidelor echipei lui Lucescu îi rostesc numele apăsat. Simt și ei parcă hotărârea cu care mijlocașul defensiv blochează, recuperează, pasează! Rădoi l-a ochit bine acum mulți ani pentru reprezentativa de tineret. "M-a învățat multe Mister Rădoi pe plan tactic", i se mai confesa reporterului jucătorul cu inimă mare și pomeți mai mereu tumefiați după fiecare meci.

Anii au trecut, bănățeanul devenit titular incotestabil a împlinit 27 de ani și a strâns 36 de selecții în naționala mare. Lucescu se bazează pe el. Pe un mijlocaș cu atitudine, care ajută și la construcție, dar care mai ales blochează furia ofensivă a unor adversari cu nume. Prezența lui dă greutate echipei Și el crede în bruma de șperanța a naționalei pentru meciul cu Turcia. Și naționala are nevoie de el. De Marius Marin.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
Viscol &icirc;n stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și st&acirc;lpi. Turiștii, avertizați
ARTICOLE PE SUBIECT
Campion mondial la omenie. Emoția anului 2025. Caramavrov scrie despre un mare sportiv și un mare caracter, David Popovici
Campion mondial la omenie. Emoția anului 2025. Caramavrov scrie despre un mare sportiv și un mare caracter, David Popovici
Fata de care nu trece nimic! Mihaela Simion, despre sportiva care a marcat secolul 21
Fata de care nu trece nimic! Mihaela Simion, despre sportiva care a marcat secolul 21
Chapeau, Mister! Daniel Anghel scrie despre omul care nu face &rdquo;show la conferință&rdquo;
Chapeau, Mister! Daniel Anghel scrie despre omul care nu face ”show la conferință”
Sorana C&icirc;rstea &icirc;ncepe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism
Sorana Cîrstea începe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism
ULTIMELE STIRI
Marius Marin, aruncat &icirc;n luptă cu Juventus: nota rom&acirc;nului
Marius Marin, aruncat în luptă cu Juventus: nota românului
Doliu &icirc;n lumea fotbalului! Femeia care a scris istorie s-a stins
Doliu în lumea fotbalului! Femeia care a scris istorie s-a stins
Real Madrid și-a făcut planul! Cu banii pentru Vinicius vrea să cumpere un star al PSG-ului
Real Madrid și-a făcut planul! Cu banii pentru Vinicius vrea să cumpere un star al PSG-ului
Rareș Ilie, decisiv contra liderului! Nota primită de decarul rom&acirc;n după remiza cu Frosinone
Rareș Ilie, decisiv contra liderului! Nota primită de decarul român după remiza cu Frosinone
Ianis Stoica, meci nebun &icirc;n Portugalia: final spectaculos de an pentru fostul jucător al FCSB-ului
Ianis Stoica, meci nebun în Portugalia: final spectaculos de an pentru fostul jucător al FCSB-ului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca rom&acirc;n &icirc;n Rusia: &rdquo;&Icirc;n Rom&acirc;nia există această percepție&rdquo;

Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca român în Rusia: ”În România există această percepție”

Coman, &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Coman, înapoi în România ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

L-au anunțat oficial! Unde va apărea Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB-ului

L-au anunțat oficial! Unde va apărea Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB-ului

Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a c&acirc;știgat premiul pentru fotbalistul anului &icirc;n Rom&acirc;nia: Asta spune multe

Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a câștigat premiul pentru fotbalistul anului în România: "Asta spune multe"

Robert Lewandowski, &icirc;ntrebat direct dacă Barcelona i-a interzis să marcheze pentru a evita un bonus

Robert Lewandowski, întrebat direct dacă Barcelona i-a interzis să marcheze pentru a evita un bonus

Plecat de la Universitatea Craiova, Alisson Safira a devenit golgheter și a schimbat din nou echipa

Plecat de la Universitatea Craiova, Alisson Safira a devenit golgheter și a schimbat din nou echipa



Recomandarile redactiei
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!”
Real Madrid și-a făcut planul! Cu banii pentru Vinicius vrea să cumpere un star al PSG-ului
Real Madrid și-a făcut planul! Cu banii pentru Vinicius vrea să cumpere un star al PSG-ului
Marius Marin, aruncat &icirc;n luptă cu Juventus: nota rom&acirc;nului
Marius Marin, aruncat în luptă cu Juventus: nota românului
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca rom&acirc;n &icirc;n Rusia: &rdquo;&Icirc;n Rom&acirc;nia există această percepție&rdquo;
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca român în Rusia: ”În România există această percepție”
Coman, &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile
Coman, înapoi în România ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după Rom&acirc;nia - Kosovo: E vorba de fairplay aici!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru Rom&acirc;nia după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt &icirc;n Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
CITESTE SI
Rusia ar fi făcut o mutare strategică &icirc;n Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit

stirileprotv Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Două țări vecine &icirc;n conflict armat au făcut pace. Miniştrii Apărării s-au &icirc;nt&acirc;lnit la frontieră și au semnat armistițiul

stirileprotv Două țări vecine în conflict armat au făcut pace. Miniştrii Apărării s-au întâlnit la frontieră și au semnat armistițiul

O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se &icirc;mpotrivesc

stirileprotv O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se împotrivesc

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!